Protección Civil brinda recomendaciones a la población para evitar incendios en esta época seca

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, junto al director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, brindaron información referente a los incendios registrados, además señalaron el monitoreo de un frente frío con fuertes vientos.

«Estamos monitoreando, en coordinacióncon la Direcciónde Observatorio de Amenazas , la entrada de yn nuevo frente frío, hay altas probabilidadesde que tengamos vientos fuertes y en ese sentido hay que hacer un llamado a la población: acatemos las recomendaciones, señaló Amaya, quien explicó que debido a los vientos es necesario que la población «bajo ninguna circunstancia haga quemas de ningún tipo».

De acuerdo con Solano, se han atendido un total de 15 incendios, de los cuales 12 han sido en maleza, dos en basurero y otro en una vivienda ubicada en calle San Antonio Abad, en San Salvador.

Las autoridades explicaron que para disminuir los incendios es importante que la población acate una serie de recomendaciones: evitar la quema agrícola ante la presencia de vientos, no tirar colillas de cigarros encendidos, no quemar basura y no encender fogatas en zonas forestales.

«Quiero destacar el no hacer este tipo de actividades en vista que dañamos nuestra fauna y flora, no es solo la maleza y el bosque que se queman, esto genera efectos secundariosimportantes: la erosión, la pérdida de la capa fértil de la tierra», dijo Solano.

Del 1 al 30 de enero se registraron 242 incendios en maleza, mientras que en la misma fecha en el 2022 fueron 205; forestales 27, superando el 2022 con 6 incendios más, los estructurales contabilizan 84, 21 más que el año anterior; en cuanto a los incendios en basureros son 27, mientras que en el 2022 fueron 22 y en vehículos se contabilizan 31 este año, frente a los 29 del año anterior.

En la misma conferencia actualizaron la actividad sísmica en Ahuachapán, en donde aseguraron que ha bajado significativamente, ya que en las últimas horas solo se han registrado dos réplicas. También, se detalló que no hay ningún albergue activo y que las familias ya han regresado a sus viviendas.

