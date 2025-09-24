Pronostican lluvias en varias zonas del país para este miércoles

La Fiscalía General de la República (FGR) desarrolló la primera jornada del programa de capacitación en medidas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), con el objetivo de fortalecer los conocimientos de abogados y notarios en el país.

Durante el encuentro, se profundizó en fundamentos clave, casos prácticos y estrategias para combatir estos delitos. Además, se analizó el contexto internacional y la situación actual del sector legal en materia de prevención, así como las tipologías emergentes, señales de alerta y buenas prácticas, en concordancia con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La jornada incluyó un espacio práctico en el que fiscales especializados presentaron casos reales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el sector legal, compartiendo lecciones aprendidas y recomendaciones. Personal de la Unidad de Investigación Financiera también expuso sobre identificación de señales de alerta y modus operandi detectados en investigaciones.

La FGR informó que estas capacitaciones continuarán en los próximos días, con el fin de promover la adopción de buenas prácticas en el sector legal y generar un impacto positivo y sostenible en la prevención de estos delitos en El Salvador.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...