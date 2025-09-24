Nacionales
Pronostican lluvias en varias zonas del país para este miércoles
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que para este miércoles se espera cielo poco nublado en horas de la mañana, con incremento de nubosidad hacia el mediodía y lluvias en los alrededores de la cadena volcánica central y la zona norte, especialmente en la cordillera del Bálsamo.
Durante la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado con lluvias en la cadena volcánica de todo el país y en la zona norte. Para la noche, las precipitaciones se extenderán a la región oriental, paracentral, central y la franja costera.
Los vientos variarán entre 10 y 25 km/h, con ráfagas ocasionales de hasta 30 km/h, debido al flujo acelerado del este y la influencia de vaguadas.
Nacionales
FGR capacita a actores clave para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
La Fiscalía General de la República (FGR) desarrolló la primera jornada del programa de capacitación en medidas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), con el objetivo de fortalecer los conocimientos de abogados y notarios en el país.
Durante el encuentro, se profundizó en fundamentos clave, casos prácticos y estrategias para combatir estos delitos. Además, se analizó el contexto internacional y la situación actual del sector legal en materia de prevención, así como las tipologías emergentes, señales de alerta y buenas prácticas, en concordancia con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La jornada incluyó un espacio práctico en el que fiscales especializados presentaron casos reales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el sector legal, compartiendo lecciones aprendidas y recomendaciones. Personal de la Unidad de Investigación Financiera también expuso sobre identificación de señales de alerta y modus operandi detectados en investigaciones.
La FGR informó que estas capacitaciones continuarán en los próximos días, con el fin de promover la adopción de buenas prácticas en el sector legal y generar un impacto positivo y sostenible en la prevención de estos delitos en El Salvador.
Judicial
Anciano recibe 12 años de cárcel por agresión sexual continuada contra niña en La Libertad
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Jetset
El Salvador 2025: la agenda de conciertos que no te podés perder
El Salvador se ha convertido en una parada clave para artistas internacionales que visitan Centroamérica. Este 2025, el país se prepara para recibir una amplia variedad de propuestas musicales, que van desde el metal sinfónico hasta la música regional mexicana.
Esta guía está dirigida a quienes desean reconectarse con la escena musical salvadoreña, con información sobre fechas, precios y puntos de venta de los conciertos.
Septiembre
-
Épica y Fleshgod Apocalypse: Fecha: 27 de septiembre, 8 p.m. | Lugar: BE Sport | Entradas: VIP $75 | General $50 | Venta: Smart Ticket | Produce: Black Line Productions
Octubre
-
Guns N’ Roses: 4 de octubre, 8:30 p.m. | Estadio Mágico González | Entradas desde $45 hasta $275 | Venta: Fun Capital y Todo Ticket | Produce: Star Ticket
-
Danny Ocean: 10 de octubre | Complejo Deportivo Cuscatlán | Entradas: Ultra Fan $120 | VIP $75 | General $50 | Venta: Billetix | Produce: AiC Promotions
-
Fonseca: 11 de octubre | Complejo Deportivo Cuscatlán | Entradas desde $45 hasta $155 | Venta: Smart Ticket | Produce: Global Live y Zamora Live
-
Nanpa Básico: 11 de octubre, 10 p.m. | Parqueo Anexo de la Alianza Francesa | Entradas: Caballero $75 | Duelo $50 | Hasta aquí $25 | Venta: Smart Ticket | Produce: La Nueva
-
Juanes: 17 de octubre, 8 p.m. | Complejo Cuscatlán | Entradas: Ultra Platinum $125 | Platinum $85 | VIP $65 | Venta: Fun Capital | Produce: Two Shows
-
Omar Courtz: 24 de octubre | BE Sport | Entradas: VIP $85 | General $45 | Venta: Fun Capital | Produce: AiC Promotions
-
Carin León: 24 de octubre, 8:30 p.m. | Estadio Jorge “Mágico” González | Entradas desde $40 hasta $245 | Venta: Smart Ticket | Produce: En Vivo Producciones
Noviembre
-
Khea: 14 de noviembre | Museo MARTE | Entrada única $56 | Venta: Billetix | Produce: AiC Promotions
-
Foster The People: 19 de noviembre | Complejo Deportivo Cuscatlán | Entradas: Paradise $135 | Platinum $105 | VIP $85 | General $45 | Venta: Fun Capital | Produce: AiC Promotions
-
Ana Gabriel: 20 de noviembre | Gimnasio Nacional | Entradas: Ultra Platinum $165 | Platea Central $120 | General $64 | Venta: Fun Capital y Todo Ticket | Produce: Two Shows
-
Julieta Venegas: 20 de noviembre | MARTE | Entradas: VIP $95 | General $65 | Venta: TicktLive | Produce: NiuMark
-
Bronco: 22 de noviembre | Complejo Deportivo Cuscatlán | Entradas desde $45 hasta $180 | Venta: Smart Ticket | Produce: Global Live y Zamora Live
Diciembre
-
Manuel Turizo: 5 de diciembre, 20:30 hrs | Complejo Estadio Cuscatlán | Entradas: VIP $90 | Preferencial $65 | Venta: TodoTicket | Produce: Two Shows Producciones
Consejos para los asistentes
-
Comprá boletos con anticipación, muchas localidades ya están agotadas.
-
Confirmá la sede, ya que los conciertos se realizan en Cuscatlán, MARTE, BE Sport y Gimnasio Nacional.
-
Llegá al menos una hora antes del evento para evitar contratiempos.
-
La mayoría de las boleterías permiten pagos con tarjetas locales e internacionales.
La temporada de conciertos 2025 en El Salvador refleja el interés de artistas de talla mundial por incluir al país en sus giras, ofreciendo opciones musicales para todos los gustos y fortaleciendo la escena cultural local.