Nacionales
Pronostican lluvias con actividad eléctrica para la tarde y noche de este miércoles
El cielo estará mayormente despejado durante la mañana, de acuerdo con el pronóstico del tiempo.
Para la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad con lluvias en sectores de la zona montañosa del norte del país y la franja volcánica, especialmente en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo y al norte de los departamentos de Chalatenango y San Miguel.
Durante la noche, las lluvias se desplazarán hacia la zona central y occidental, con mayor probabilidad en los departamentos de Cuscatlán, La Libertad, San Salvador, Santa Ana y Sonsonate. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica.
El viento variará entre los 10 y 20 kilómetros por hora, con brisas de hasta 30 kilómetros por hora en las zonas altas. Asimismo, durante las tormentas podrían registrarse ráfagas de 40 kilómetros por hora o más.
El ambiente continuará muy cálido durante el día, mientras que en la noche y la madrugada se espera un clima fresco.
Estas condiciones estarán influenciadas por una Onda Tropical que favorecerá la ocurrencia de lluvias con actividad eléctrica. No obstante, el flujo del este se mantiene acelerado, lo que provocará que las precipitaciones sean de corta duración y de rápido desplazamiento.
Judicial
Prisión para sujeto que asesinó al esposo de su amante en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
Nacionales
Capturan a sujeto tras ingresar a un chalet y hurtar cilindros de gas propano en Sonsonate
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Óscar Alfonso Sánchez Hernández, de 25 años, acusado de ingresar a un chalet y hurtar dos cilindros de gas propano en el departamento de Sonsonate.
De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió en un negocio ubicado en el caserío Las Cruces, cantón Cuyuapa, distrito de San Antonio del Monte, municipio de Sonsonate Centro.
La PNC informó que Sánchez Hernández ingresó al chalet y sustrajo dos tambos de gas propano.
Tras la denuncia presentada por la propietaria del establecimiento, las autoridades desplegaron un dispositivo de búsqueda que permitió localizar al sospechoso.
Según la institución policial, durante la intervención el hombre confesó el hurto y reveló el lugar donde mantenía escondidos los cilindros de gas propano.
Óscar Alfonso Sánchez Hernández será remitido por el delito de hurto.
Nacionales
Capturan a sujeto tras agredir y amenazar de muerte a su compañera de vida en Soyapango
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Carlos Javier Ventura Chávez, de 34 años, acusado de agredir físicamente a su compañera de vida y amenazarla con quitarle la vida.
De acuerdo con la información policial, el hombre también incendió una motocicleta propiedad de un familiar de la víctima.
Tras recibir la denuncia, agentes de la PNC localizaron y capturaron al sospechoso en la comunidad La Labor, en el distrito de Soyapango, San Salvador Este.
Durante el procedimiento, las autoridades le decomisaron un arma de fuego y cartuchos para la misma. Además, se le practicó una prueba de alcotest, la cual arrojó un resultado de 100° de alcohol.
La PNC informó que Carlos Javier Ventura Chávez será remitido por los delitos de lesiones, amenazas y tenencia y portación ilegal de arma de fuego.