Ismael “El Mayo” Zambada acepta sentencia impuesta por tribunal de Estados Unidos

El Ministerio de Gestión de Emergencias de China activó una respuesta nacional de emergencia de nivel IV para desastres geológicos en la provincia noroccidental de Gansu, luego de un deslizamiento de tierra registrado este martes en una aldea que dejó varias personas sepultadas y provocó la muerte de algunas de ellas.

El deslizamiento ocurrió alrededor de las 06:56 en una aldea del poblado de Nanhe, distrito de Tanchang, en la ciudad de Longnan, según informaron las autoridades locales. Como consecuencia del incidente, 33 personas quedaron sepultadas bajo los escombros.

De acuerdo con el balance oficial actualizado hasta las 14:50, un total de 21 personas habían sido rescatadas. Sin embargo, cinco de ellas fallecieron pese a haber recibido atención médica.

Tras el incidente, el Ministerio de Gestión de Emergencias instó a las autoridades locales a movilizar de forma inmediata las fuerzas de rescate cercanas, ejecutar las operaciones de búsqueda de manera científica y adoptar medidas para prevenir desastres secundarios.

Asimismo, los cuerpos locales de bomberos y rescate desplegaron personal especializado en la zona, junto con equipos equipados con radares de monitoreo de taludes para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

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