Internacionales
VIDEO | Pelea entre buseros y ayudantes en Guatemala termina en balazos
Un video difundido en redes sociales muestra una pelea entre motoristas y ayudantes de dos autobuses del transporte interdepartamental ocurrida la mañana de este martes en Guatemala.
En las imágenes se observa cómo dos autobuses se detienen sobre la carretera. Segundos después, tres hombres descienden de una de las unidades y comienzan a gritar al ayudante del segundo autobús.
Posteriormente, la discusión escala hasta convertirse en una pelea en la que los involucrados intercambian golpes con puños, patadas y palos en plena vía.
Al final del video se escucha una detonación de arma de fuego proveniente del interior de uno de los autobuses.
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Ismael “El Mayo” Zambada acepta sentencia impuesta por tribunal de Estados Unidos
El fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, aceptó la sentencia impuesta por un tribunal federal de Nueva York, Estados Unidos, que lo condenó a cadena perpetua por delitos relacionados con el narcotráfico.
La condena fue dictada el 6 de julio por dicha sede judicial. Ante esta resolución, Zambada solicitó al juez federal que no fuera enviado a una cárcel de máxima seguridad y pidió que se garantice la atención de su salud.
En una carta presentada por sus abogados al juez federal Brian M. Cogan, se indicó que Zambada está «plenamente consciente de que la consecuencia será una sentencia obligatoria de cadena perpetua» y que «acepta este resultado y no solicita al tribunal que lo condene fuera de la ley».
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Deslizamiento de tierra en China deja cinco fallecidos y decenas de personas sepultadas
El Ministerio de Gestión de Emergencias de China activó una respuesta nacional de emergencia de nivel IV para desastres geológicos en la provincia noroccidental de Gansu, luego de un deslizamiento de tierra registrado este martes en una aldea que dejó varias personas sepultadas y provocó la muerte de algunas de ellas.
El deslizamiento ocurrió alrededor de las 06:56 en una aldea del poblado de Nanhe, distrito de Tanchang, en la ciudad de Longnan, según informaron las autoridades locales. Como consecuencia del incidente, 33 personas quedaron sepultadas bajo los escombros.
De acuerdo con el balance oficial actualizado hasta las 14:50, un total de 21 personas habían sido rescatadas. Sin embargo, cinco de ellas fallecieron pese a haber recibido atención médica.
Tras el incidente, el Ministerio de Gestión de Emergencias instó a las autoridades locales a movilizar de forma inmediata las fuerzas de rescate cercanas, ejecutar las operaciones de búsqueda de manera científica y adoptar medidas para prevenir desastres secundarios.
Asimismo, los cuerpos locales de bomberos y rescate desplegaron personal especializado en la zona, junto con equipos equipados con radares de monitoreo de taludes para apoyar las labores de búsqueda y rescate.
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Más de 14,600 personas permanecen en refugios tras los terremotos en Venezuela
El vicepresidente sectorial para el Área Social de Venezuela, Héctor Rodríguez, informó este martes que la cifra de personas alojadas en refugios tras los intensos sismos registrados el 24 de junio ascendió a 14,634.
A través de su cuenta en la red social Telegram, el funcionario detalló que la capacidad instalada para atender a los afectados por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter fue ampliada a 20,227 personas.
La mayoría de los refugios, denominados por las autoridades venezolanas como «campamentos transitorios», se encuentran ubicados en Caracas, seguidos por los estados de La Guaira y Miranda, en la zona centro-norte del país.
«Trabajamos hombro a hombro instituciones del Estado, sector privado, comunidad y organismos multilaterales para multiplicar las capacidades logísticas y humanas, asegurando que cada familia reciba todo el apoyo posible», expresó Rodríguez en su publicación.
De acuerdo con el balance oficial, los terremotos han dejado hasta el momento 3,535 fallecidos, 16,740 personas heridas y 17,854 personas sin vivienda. Además, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron.