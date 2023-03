Pandillero alias el «Juez» vuelve a prisión tras finalizar condena por homicidio agravado

Una rastra volcó sobre el bulevar Venezuela, en San Salvador, la madrugada de este viernes, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

La PNC precisó que al llegar al lugar el conductor de esta no fue hallado, por lo que se presume que se dio a la fuga. Por otro lado, no descartan que haya resultado lesionado y por ello fue llevado hacia un centro médico.

Una rastra volcó sobre el bulevar Venezuela.



Se presume que el conductor excedió los límites de velocidad perdiendo el control, luego huyó del lugar.



Nos mantenemos en la zona hasta que la rastra sea retirada. pic.twitter.com/h4yWUAFrQK — PNC El Salvador (@PNCSV) March 3, 2023

El accidente de tránsito tuvo lugar a la altura de la zona conocida como El Coro, en el sentido que conduce hacia Soyapango.

De acuerdo con la Policía, el suceso habría ocurrido por exceder los límites de velocidad establecidos.

#TráficoSV | Rastra vuelca sobre bulevar Venezuela en Sentido a Soyapango 🇸🇻



Según informes, el conductor posiblemente presentaba problemas de salud y huyó del lugar. pic.twitter.com/dZ5Qk2tZzg — Todo Motor (@todomotorsv) March 3, 2023

Autoridades precisaron que la rastra, placas C 105-800, habría volcado alrededor de la 1:00 a.m. y aún no ha sido removida, por lo que está afectado el tránsito vehicular en el sector.

