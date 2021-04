Operativo policial permite la captura de 8 delincuentes en Cuscatlán

“No voy a dar nombres por cuestiones de ética, pero sí están ciertos diputados y diputadas saliendo del país, yo creería que debería el señor fiscal poder obtener una medida cautelar mientras estas gentes no respondan por los probables delitos que han cometido”, dijo categóricamente el director de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón en una entrevista televisiva de esta mañana.

Tras conocerse y reproducirse imágenes de la salida de mobiliario y equipo desde la Asamblea Legislativa en camiones repletos de objetos, han surgido muchas críticas por estos movimientos a solo horas de que asuma una nueva gestión parlamentaria.

Cucalón dijo que algunos legisladores salientes no van a regresar al país en mucho tiempo, y quedarán sin rendir informes sobre los señalamientos: “yo creo que el sábado no los vamos a ver entregando absolutamente nada, porque han salido del país en las últimas horas, y no creo que regresen mañana o pasado mañana y allí se van a dar cuenta quienes son los que no están”, afirmó.

Sobre los movimientos irregulares en el reciento legislativo, el funcionario de migración no dudó en catalogarlo como desmantelamiento. “Estamos viendo un grupo de personas desmantelando, que es lo que saben hacer, desmantelar. Han desmantelado el país por treinta y pico de años, entonces desmantelar una Asamblea Legislativa, llevarse los cuadros imagínese usted, llevarse los escritorios, llevarse las cosas que no son de ellos probablemente es característico de esos dos partidos (ARENA y FMLN)” criticó.

También apunta a un necesario procedimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), investigando todo lo que sucede en el Parlamento: “aquí la Fiscalía debe de trabajar, por que no puede ser que estén desmantelando una institución y no esté la Fiscalía”, dijo.