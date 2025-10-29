Ingreso de vientos nortes generará lluvias y ráfagas en varias zonas del país

Usuarios en redes sociales exigen la captura de dos jóvenes que participaron en una riña callejera registrada en una cancha de la colonia Zacamil, en el distrito de Mejicanos, San Salvador Centro.

En las imágenes que circulan se observa cómo la pelea, que parecía no pasar a mayores, se torna violenta cuando uno de los involucrados aplica una llave de estrangulamiento al otro, quien estuvo a punto de perder el conocimiento. Un testigo intervino a tiempo para separarlos.

Durante el incidente, algunas personas presentes pedían detener la pelea, mientras que otras incitaban a que continuara, pese a que uno de los jóvenes ya no estaba en condiciones de defenderse.

Diversos usuarios han opinado que tanto los protagonistas de la riña como quienes alentaron la violencia deberían responder ante la ley. Se espera que la Policía Nacional Civil actúe con rapidez para identificar y detener a los responsables.

