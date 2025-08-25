Nacionales
Gobierno registra 995 días sin homicidios en El Salvador
El Gobierno del presidente Nayib Bukele alcanzó 995 días sin homicidios, tras una jornada el pasado sábado en la que la Policía Nacional Civil (PNC) no reportó muertes violentas a nivel nacional.
Entre el 1° y el 23 de agosto se contabilizan 20 días sin asesinatos, mientras que en lo que va de 2025, 197 días se han registrado sin que las familias tengan que lamentar la pérdida de un ser querido por violencia.
Según las autoridades, la reducción histórica de homicidios comenzó en junio de 2019 con la implementación del Plan Control Territorial (PCT) y se consolidó con la puesta en marcha del régimen de excepción. Para mantener estos resultados, la PNC y la Fuerza Armada realizan patrullajes constantes en todo el territorio, con el objetivo de garantizar seguridad y capturar a los remanentes de pandillas.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, señaló que en zonas rurales los cuerpos de seguridad buscan a los delincuentes que intentan evadir la justicia, mientras que en áreas urbanas se ejecutan cercos de seguridad apoyados por la población para identificar a pandilleros.
“La situación con la pandilla es que el control que ellos tenían sobre el territorio lo perdieron y lo recuperó el Estado”, afirmó Merino Monroy, destacando la recuperación de la seguridad en el país.
Judicial
Continúa juicio contra Muyshondt y otros exfuncionarios
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
Nacionales
Actividad sísmica en San Lorenzo registra más de 400 réplicas, según el MARN
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que entre las 12:29 p.m. del 21 de agosto y las 5:00 a.m. de este día se han registrado 404 réplicas en el distrito de San Lorenzo y sus alrededores.
De estos movimientos sísmicos, solo 21 fueron percibidos por la población, y hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas lesionadas. Según las autoridades, la actividad se debe a la activación de fallas geológicas en la zona.
El MARN mantiene un monitoreo constante de la actividad sísmica en todo el país para evaluar riesgos y tomar las medidas necesarias ante cualquier eventualidad.
Judicial
Cárcel para sujeto que atacó a su expareja con un corvo en La Libertad
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.