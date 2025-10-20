Nacionales
Gobierno impulsa importante ahorro en la ejecución de proyectos de vivienda de interés social
Este lunes, el Ministerio de Vivienda y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) firmaron una carta de entendimiento que permitirá incentivar la construcción de proyectos de interés social, al reducir costos asociados a la conexión de servicios básicos.
A través de este acuerdo, todos los proyectos declarados por el Ministerio de Vivienda como de interés social contarán con un beneficio otorgado por ANDA en las conexiones de agua potable y aguas residuales, lo que representa un ahorro de hasta $2,000 por solución habitacional. Este beneficio se trasladará directamente al precio final de las viviendas, generando un incentivo para los constructores y un impacto positivo para las familias salvadoreñas.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, explicó que esta acción se suma a las medidas aprobadas por la Asamblea Legislativa, a solicitud del Presidente Bukele, con el propósito de atender la alta demanda habitacional del país. “Sabemos que este es un reto grande, pero estamos comprometidos en trabajar de la mano con la empresa privada y las instituciones públicas para lograr que cada familia tenga una vivienda digna y propia”, afirmó la funcionaria.
Por su parte, el presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, destacó el compromiso institucional de apoyar las políticas habitacionales impulsadas por el Gobierno. “Con esta carta de entendimiento estamos contribuyendo a que los proyectos de interés social tengan un ahorro real, lo que permitirá a las familias acceder a viviendas con servicios básicos de calidad y a precios más accesibles”, señaló.
El acuerdo busca reducir los costos de construcción y simplificar los trámites de los proyectos de vivienda de interés social. Estas acciones permitirán dinamizar la participación del sector privado y facilitar la creación de soluciones habitacionales para las familias de menores ingresos.
Nacionales
Gobierno mantiene vigilancia de ondas tropicales y dos sistemas ciclónicos
El Gobierno mantiene monitoreo sobre los fenómenos que se desarrollan en los océanos Pacífico y Atlántico, ante esto, la prioridad es la prevención y protección de la población.
Este lunes, el titular del Ministerio de Medio Ambiente, Fernando López, actualizó el pronóstico del tiempo, explicando que vigilan varias condiciones como el flujo del este, la Zona de Convergencia Intertropical, que está cerca del istmo centroamericano, y que es lo que ocasiona las lluvias por las mañanas en algunos lugares, y luego por la tarde. Además, vigilan el paso de dos ondas tropicales.
“Tendremos el paso de una onda tropical que estaría llegando de mañana a miércoles y otra onda tropical que tiene potencial de desarrollo de sistema ciclónico (…). Pero todavía no está claro si llegará a Centroamérica o si se desviará hacia el norte del Caribe. Los modelos indican que se desviará, pero no se bajará la guardia, el Gobierno está activo ante cualquier situación”, manifestó.
Agregó que hay dos sistemas ciclónicos en vigilancia, uno es en el Pacífico, y otro en el Atlántico, con un 80 % de probabilidad de desarrollo. Mencionó que este sistema se encuentra bastante lejos, a unos 1,500 kilómetros de nuestro país, y que se iría hacia la parte del Caribe, pasaría sobre Suramérica y estaría llegando al istmo centroamericano. Añadió que la trayectoria más probable es haca la isla de Jamaica y que estarán vigilando el desarrollo de este sistema, pero no implica que no habría afectación, como poca lluvia o viento.
Acerca de las últimas 24 horas mencionó que hemos tenido lluvia, la mayoría ubicada en todo el territorio. “La mayoría de lluvia acumulada es en la zona norte. En la última semana hemos tenido más de 300 milímetros en la zona de La Unión y más de 250 en la mayoría del territorio. Octubre ha sido lluvioso, se superó el promedio acumulado del mes, en la zona de Conchagua con 612 milímetros, eso es bastante lluvia. Eso genera mucha humedad en el suelo y eso ocasiona dos tipos de riesgos, el primero es por deslizamiento, y el segundo, por inundación. Este mes lleva 16.8 % arriba del promedio de lluvia”, amplío.
Para la próxima semana habrá un evento de vientos norte, a partir del 29 o 30 que podría ir limpiando la atmosfera, aunque seguirá lloviendo. Y para la presente semana, habrá lluvias todas las tardes y noches en diferentes puntos, con probabilidades de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Nacionales
Estudiante resulta lesionada tras ser atropellada por motocicleta cerca del INFRAMEN
Una joven estudiante sufrió múltiples lesiones luego de ser atropellada por una motocicleta mientras intentaba cruzar la calle cerca del Instituto Nacional Francisco Menéndez (INFRAMEN), sobre la 20 avenida norte y 35 calle oriente, en San Salvador.
Según los primeros reportes, el conductor de la motocicleta también resultó lesionado al perder el control del vehículo tras el impacto.
Ambos fueron atendidos por equipos de emergencia en el lugar y posteriormente trasladados a centros hospitalarios para recibir atención médica.
Nacionales
Capturan en La Paz a hombre que agredió a su compañera de vida
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que un hombre identificado como Luis David Chávez agredió a golpes a su compañera de vida, una mujer de 25 años, en San Rafael Obrajuelo, La Paz Este.
El incidente ocurrió mientras la pareja compartía bebidas alcohólicas junto a unos conocidos. La víctima fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta.
Chávez será remitido a las autoridades judiciales por el delito de lesiones.