Nacionales
El Salvador cierra el 4 de noviembre con cero homicidios
Nacionales
MARN registró 407 sismos en octubre
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reportó que durante el mes de octubre se registraron 407 sismos en el territorio salvadoreño y frente a la costa, la mayoría originados por la activación de fallas locales.
De acuerdo con la institución, 44 de estos movimientos telúricos fueron sentidos por la población, principalmente en zonas con actividad sísmica recurrente. Entre los sectores con mayor concentración de temblores se encuentran San Lorenzo, Ahuachapán y sus alrededores (148 sismos); El Carmen y Conchagua, La Unión (22 sismos); y Los Naranjos, Apaneca y Juayúa (16 sismos).
El informe detalla que el 48.4 % de los sismos ocurrieron frente a la costa del país o en regiones vecinas, mientras que el 51.6 % tuvieron su origen dentro del territorio nacional, asociados a fallas geológicas locales.
El 8 de octubre se registró el sismo regional más fuerte del mes, con una magnitud de 5.1 y epicentro frente a la costa de Guatemala. En tanto, el sismo local de mayor magnitud se reportó el 19 de octubre, con epicentro en el municipio de San Lorenzo, Ahuachapán.
Nacionales
PNC detiene a conductor por manejar ebrio y provocar accidente en Ciudad Delgado
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Elvis Antonio Mejía Marroquín, de 27 años, quien fue detenido por conducir en estado de ebriedad en el kilómetro 7 de la carretera Troncal del Norte, en el distrito de Ciudad Delgado, San Salvador Centro.
Según el reporte policial, el sujeto fue arrestado tras registrar 234 grados de alcohol en sangre. “Fue capturado por manejar bajo los efectos del alcohol. Este sujeto chocó contra un vehículo y dañó la vivienda donde estaba estacionado”, detalló la institución.
Mejía Marroquín será procesado por el delito de conducción peligrosa.
De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), entre el 1.º de enero y el 3 de noviembre de 2025, se han detenido 1,840 personas por manejar bajo los efectos del alcohol o drogas. La cifra representa una reducción del 5 % en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 1,947 capturas por conducción peligrosa.
Nacionales
Capturan a dos pandilleros de la MS13 en operativos realizados en San Vicente y Santa Tecla
Las autoridades reportaron la captura de dos miembros de la pandilla MS13 en diferentes operativos realizados en los departamentos de San Vicente y La Libertad. Ambos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas.
En el caserío Los Montanos, del cantón Santa Clara, en San Vicente Norte, fue detenido José Abel Zabala Henríquez, quien atacó con arma de fuego a un equipo de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) que patrullaba la zona.
Según el informe policial, el sujeto intentó escapar tras abrir fuego contra los agentes. “Un equipo de nuestras Fuerzas Especiales que patrullaba un área boscosa fue atacado con arma de fuego por un pandillero de la MS13, quien huyó del lugar”, detalló la institución.
Durante la persecución, Zabala Henríquez intentó huir cargando un bolso, pero fue interceptado y detenido. En el procedimiento se le incautaron droga, una báscula y munición calibre 9 mm. Ningún agente resultó lesionado durante el enfrentamiento.
Informamos sobre una agresión ilegítima en el caserío Los Montanos, Santa Clara, San Vicente Norte.
Un equipo de nuestras Fuerzas Especiales que patrullaba un área boscosa, fue atacado con arma de fuego por un pandillero de la MS13 quien se encontraba fuera de una vivienda y… pic.twitter.com/8lxR1Wia23
— PNC El Salvador (@PNCSV) November 5, 2025
Asimismo, en Santa Tecla, La Libertad, fue capturado Héctor Mauricio Martínez Gutiérrez, alias Crazy o Guicho, también integrante de la MS13. De acuerdo con la PNC, el sujeto posee antecedentes por homicidio agravado, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas desde el año 2010.
Ambos detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes.
Capturamos a Héctor Mauricio Martínez Gutiérrez, alias Crazy o Guicho, de la MS13, quien cuenta con antecedentes delictivos desde el 2010 por:
▫️Homicidio agravado
▫️Extorsión agravada
▫️Agrupaciones ilícitas
Este pandillero de la clica Fulton Locos Salvatruchos fue… pic.twitter.com/pGTe3XUTOq
— PNC El Salvador (@PNCSV) November 4, 2025