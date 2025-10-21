Nacionales
El Salvador cierra el 20 de octubre sin registrar homicidios, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante la jornada del lunes 20 de octubre no se reportaron muertes violentas en todo el territorio nacional, reflejando los avances en la reducción de los índices de violencia en el país.
A través de su cuenta oficial en la red social X, la institución confirmó: “Finalizamos el domingo 20 de octubre con 0 homicidios en el país”.
Con este nuevo registro, El Salvador acumula 242 días sin homicidios en lo que va de 2025, resultado del trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y las políticas implementadas por el Gobierno.
Según cifras oficiales, el país cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, posicionándose como uno de los más seguros de la región.
Nacionales
Gobierno preparado para renovación masiva del DUI a 1.7 millones de salvadoreños
El Gobierno avanza en la modernización de los servicios de identidad y facilitación de trámites a la ciudadanía, y en ello están los relacionados a la emisión del Documento Único de Identidad (DUI). En cumplimiento con las disposiciones legales y estándares de actualización del documento, el Registro Nacional de las Personas Naturales se prepara para una renovación masiva, el próximo año.
El presidente de la institución, Fernando Velasco, informó que actualmente están vigentes tres versiones del DUI, la que fue emitida hace casi ocho años es la que está por vencer, en consecuencia, los ciudadanos en este tramo deberán renovar su documento el próximo año.
«Esperamos una renovación masiva. Proyectamos que se acerquen cerca de 1.7 millones de ciudadanos a renovar el DUI y eso coincidirá con el año preelectoral. Por eso la institución se está adelantando y preparándose ante estos acontecimientos”, explicó.
El funcionario dijo que el año preelectoral también resalta la importancia que los ciudadanos con DUI por vencer, y que están aptos para votar, cuenten con un documento vigente y con sus datos actualizados, y en respuesta a ese contexto, y con el compromiso de mejorar siempre los servicios, el RNPN implementará tecnología para la renovación del DUI.
“Es importante mencionar que vamos a implementar tecnología a la hora de la renovación, próximamente, y le pido a la ciudadanía que esté pendiente, vamos a establecer la herramienta de renovación en línea; es decir el ciudadano va a poder renovar su DUI a través de una plataforma en línea”, resaltó. Esta medida permitirá que se optimice el proceso de renovación del DUI, el trámite será de forma ágil, seguro y accesible desde cualquier lugar del país o del extranjero.
Estas iniciativas forman parte de una estrategia integral de modernización de la institución, y el propósito es facilitar los servicios registrales, disminuir los tiempos de espera y lograr una experiencia eficiente para el usuario.
Nacionales
Gobierno consolida a El Salvador como sede de eventos internacionales que proyectan al país ante el mundo
El Gobierno ha demostrado su capacidad para organizar con excelencia eventos internacionales que proyectan una imagen positiva de El Salvador ante el mundo y ha consolidado al país como sede de competencias y encuentros de alto nivel.
La titular del MITUR El Salvador, Morena Valdez, expresó que promueven iniciativas que fortalecen la oferta turística y fomentan el desarrollo de las comunidades. Estas acciones incluyen la promoción de eventos internacionales, que crean oportunidades de crecimiento para los emprendedores, prestadores de servicios y habitantes de las áreas turísticas.
“En noviembre tenemos tres campeonatos de surf, dos en La Libertad y uno en Punta Mango, los estamos conectando con nuestras montañas y pueblos. Además, decirle a la población que tenemos el Torneo Internacional de la Pesca del Marlín”, detalló.
La final de longboard de la World Surf League (WSL) será del 5 al 9 de noviembre en El Sunzal, el torneo de Stand Paddle, que se disputará del 10 al 15 en el mismo lugar y la final del ALAS Global Tour, del 17 al 22 de noviembre en las playas de oriente.
Estas competencias deportivas forman parte de la estrategia de diversificación turística que impulsa el Gobierno del Presidente Bukele, posicionando a El Salvador como un destino integral que ofrece desde aventuras acuáticas hasta recorridos naturales y culturales, agregó la ministra.
La funcionaria resaltó que, el Torneo Internacional de Pesca del Marlín atrae a deportistas, turistas y medios especializados de distintos países, lo que genera un aumento en la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes y la demanda de servicios turísticos en las zonas costeras.
“Acabamos de ser sede de un importante evento automovilístico, el GT Challenge Américas, en donde tuvimos participantes de varios países y ha sido un éxito, porque no solo vienen al evento de turismo deportivo, sino que vienen y visitan otros destinos y nos recomiendan después”, añadió.