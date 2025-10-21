El Salvador cierra el 20 de octubre sin registrar homicidios, según la PNC

El Gobierno avanza en la modernización de los servicios de identidad y facilitación de trámites a la ciudadanía, y en ello están los relacionados a la emisión del Documento Único de Identidad (DUI). En cumplimiento con las disposiciones legales y estándares de actualización del documento, el Registro Nacional de las Personas Naturales se prepara para una renovación masiva, el próximo año.

El presidente de la institución, Fernando Velasco, informó que actualmente están vigentes tres versiones del DUI, la que fue emitida hace casi ocho años es la que está por vencer, en consecuencia, los ciudadanos en este tramo deberán renovar su documento el próximo año.

«Esperamos una renovación masiva. Proyectamos que se acerquen cerca de 1.7 millones de ciudadanos a renovar el DUI y eso coincidirá con el año preelectoral. Por eso la institución se está adelantando y preparándose ante estos acontecimientos”, explicó.

El funcionario dijo que el año preelectoral también resalta la importancia que los ciudadanos con DUI por vencer, y que están aptos para votar, cuenten con un documento vigente y con sus datos actualizados, y en respuesta a ese contexto, y con el compromiso de mejorar siempre los servicios, el RNPN implementará tecnología para la renovación del DUI.

“Es importante mencionar que vamos a implementar tecnología a la hora de la renovación, próximamente, y le pido a la ciudadanía que esté pendiente, vamos a establecer la herramienta de renovación en línea; es decir el ciudadano va a poder renovar su DUI a través de una plataforma en línea”, resaltó. Esta medida permitirá que se optimice el proceso de renovación del DUI, el trámite será de forma ágil, seguro y accesible desde cualquier lugar del país o del extranjero.

Estas iniciativas forman parte de una estrategia integral de modernización de la institución, y el propósito es facilitar los servicios registrales, disminuir los tiempos de espera y lograr una experiencia eficiente para el usuario.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...