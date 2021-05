Educación y Vivienda buscan mejorar la calidad educativa al entregar 84 escrituras de centros escolares

El 60 % de los centros escolares no tienen escrituras desde hace décadas, por lo que se encuentran en el limbo, aseguró la ministra de Vivienda.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, explicó que esta semana fueron entregadas las primeras 84 escrituras de propiedad de centros escolares que por décadas estuvieron en el limbo jurídico. Aseguró, además, que la importancia de estas escrituras es que sin ellas no se pueden hacer modificaciones a la infraestructura y mejorar así las áreas de aprendizaje para los estudiantes.

“(Los gobiernos anteriores) o nunca pensaron en invertir en infraestructura de centros escolares, y por ende no se dieron cuenta que no estaban a nombre del Ministerio de Educación o al ver el trabajo que había que hacer decidieron mejor no hacerlo, no entiendo qué sucedió”, afirmó Sol.

La ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, por su parte, dijo que es una deuda inmensa que se tiene para con la educación y demuestra no solo el trabajo articulado con el que se desempeña el Gobierno, sino la importancia que se le da a la educación.

“Es prácticamente el 60 % de los centros educativos y esto coincide que cuando nosotros llegamos con que cuando nosotros llegamos el 60 % de ellos estaba en malas condiciones de infraestructura”, puntualizó Hananía de Varela. Este trabajo marca un antes y un después, pues luego del trámite de la legalización viene la inversión en infraestructura, mobiliario y cambiar así la calidad educativa, agregó.