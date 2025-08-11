Dos fallecidos en accidentes de tránsito en La Libertad

FOTO: Eduardo Martínez/ Diario Digital Cronio

La Dirección de Obras Municipales (DOM), institución del Gobierno del presidente Nayib Bukele, alcanzó la certificación internacional ISO 45001:2018, consolidándose como la primera entidad en el sector construcción de El Salvador en obtener este reconocimiento.

Arnulfo Pino, representante de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), destacó que la DOM superó un riguroso proceso de auditorías que evaluó la preparación, planificación, implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

Además destacó durante la conferencia de prensa que esta certificación refleja el compromiso de la institución con la protección y bienestar de sus trabajadores, al identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles para prevenir accidentes y enfermedades laborales, además de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Además, la DOM cuenta con otras dos certificaciones internacionales otorgadas por AENOR: la ISO 37001:2016, que establece un sistema de gestión antisoborno basado en una política de cero tolerancia, y la ISO 9001:2015, que certifica la calidad en la gestión de sus obras, asegurando la satisfacción de los clientes mediante la mejora continua.

El mantenimiento de estos sistemas de gestión es verificado anualmente para garantizar su estricto cumplimiento con los estándares certificados.

