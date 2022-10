Cocolito continua mal de salud debido a la diabetes que padece

El artista circense, Roberto Adrián Alfaro, mejor conocido como Cocolito, se encuentra viviendo un momento difícil debido a problemas de salud derivados de la diabetes que padece.

Debido a estas complicaciones, el artista salvadoreño tuvo que someterse, el pasado sábado, a una segunda operación en menos de una semana, donde le amputaron un dedo.

Por medio de su cuenta oficial de Facebook, el artista circense publicó un sentido mensajes donde dejó de manifiesto lo mucho que ha sufrido durante los 20 años que ha padecido la cruel enfermedad.

Cocolito mencionó en sus redes que “Puedo escribir cómo me siento .Puedo contar todo el proceso. Puedo describir el dolor que he sentido y serán pocos los que entenderán y resumirán en que me cuide más. Pero más pocos son los que conocen que este suele pasar tarde o temprano porque así es el patrón de esta amarga enfermedad”.

“Nada más me toca reconocer y comentar que a nuestros hijos jóvenes y niños enseñémosle a tener un compromiso de vida ellos tienen que comenzar a cuidarse. Bueno tanto que decir pero poco a poco será de ir contando, Dios tiene un propósito para mi vida y no dudare en llevarlo a cabo”, recalcó el reconocido artista.

Ante el profundo y sentido mensaje, cientos de salvadoreños le mandaron muestras de apoyo a Cocolito y afirmaron que lo tendrán en sus oraciones para que pueda superar los quebrantos de salud que está atravesando en estos momentos.

