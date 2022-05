Capturan en Guazapa a pandillero con amplio antecedente delictivo

Las enfermeras doulas del Hospital Primero de Mayo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) – que atienden partos y embarazos de alto riesgo- iniciaron este día su capacitación en parto respetado, como parte del programa de formación continua de la Ley Nacer con Cariño. La normativa, liderada por la Primera Dama Gabriela de Bukele, establece un modelo de atención de calidad centrado en la mamá, el bebé y su familia.

Las capacitaciones son impartidas por consultores internacionales en parto respetado. Las enfermeras doulas cumplen un rol importante dentro de los hospitales, ya que son ellas quienes acompañan en la parte física y emocional a la mamá y su familiar, con orientación y acompañamiento en el manejo del dolor, además de apoyo psicológico.

Estas capacitaciones también serán impartidas en el Hospital Nacional de la Mujer, ya que son las dos principales maternidades del país, que atienden los casos de más alto riesgo, para brindar un enfoque de parto respetado en todos los niveles de atención de las 42 maternidades del país.

Históricamente las mujeres y sus bebés no han estado al centro del modelo de atención y que ha sido deficiente en estos hospitales. Por más de 20 años los profesionales de salud materno-infantil no tuvieron acceso a capacitaciones que les permitieran actualizar sus conocimientos y habilidades de atención de calidad bajo la última evidencia científica en parto respetado y cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido.

Este programa de formación continua incluye a todos los profesionales de salud como médicos generales, especialistas, residentes y enfermeras, con el propósito de que se capaciten desde el área ginecobstetra, pero también desde el área neonatal para poder dar la atención de calidad a todas las mamás, sus bebés y sus familias.