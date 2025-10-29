Accidente en carretera al Puerto de La Libertad deja un niño de 2 años lesionado

Un niño de 2 años sufrió lesiones en un accidente de tránsito ocurrido sobre el kilómetro 28 de la carretera al Puerto de La Libertad, a la altura de la entrada a la montaña acuática, según reportaron las autoridades de Tránsito.

El percance se produjo cuando un camioncito se salió de la vía y chocó contra un paredón. Comandos de Salvamento acudieron al lugar, estabilizaron al menor y lo trasladaron a un centro de salud para recibir atención médica.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente para determinar responsabilidades.

