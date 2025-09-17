Internacionales
Thomas Partey se declara no culpable de cargos por violación y agresión sexual en Londres
El futbolista ghanés Thomas Partey, actual centrocampista del Villarreal, se declaró no culpable de cinco cargos por violación y uno por agresión sexual durante una audiencia celebrada este miércoles en un tribunal de Londres.
Partey, de 32 años, enfrenta acusaciones por la presunta violación de dos mujeres y agresión sexual contra una tercera, hechos que habrían ocurrido entre 2021 y 2022, cuando jugaba para el Arsenal.
El internacional ghanés, quien fichó por el Villarreal en agosto tras finalizar su contrato con el club londinense, tuvo participación en el reciente partido de Liga de Campeones, donde su equipo cayó 1-0 frente al Tottenham en Londres.
Durante la audiencia, el jugador se limitó a confirmar su identidad y a declararse no culpable de los cargos.
Internacionales
Jair Bolsonaro permanece hospitalizado por problemas renales y anemia en Brasilia
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, continúa hospitalizado en Brasilia debido a un problema renal y anemia, informó este miércoles el hospital DF Star.
Bolsonaro, de 70 años, fue ingresado el martes tras presentar deshidratación, taquicardia y baja presión arterial. Los exámenes confirmaron la persistencia de anemia y alteraciones en la función renal, por lo que seguirá en observación para definir si su internamiento se prolonga.
El líder de extrema derecha había dejado la prisión domiciliar preventiva el día anterior y, según su familia, pasó la noche en observación. Sus recurrentes problemas de salud han sido atribuidos en parte a las secuelas del ataque con cuchillo que sufrió en 2018 durante la campaña electoral.
Bolsonaro no asistió a las últimas sesiones del juicio en la Corte Suprema, alegando complicaciones médicas. El pasado domingo fue sometido a una intervención menor por lesiones en la piel, donde también se le diagnosticó anemia.
Internacionales
Accidente múltiple deja al menos 15 fallecidos en México
Al menos 15 personas fallecieron y dos más resultaron heridas este sábado en un accidente de tránsito múltiple registrado en la carretera federal Mérida-Campeche, en el estado de Yucatán, según informaron las autoridades locales.
El percance ocurrió en el kilómetro 127, en el tramo Chocholá-Kopomá, cuando un camión cargado de cervezas impactó contra un taxi colectivo, que a su vez chocó con otro vehículo particular.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán detalló que entre las víctimas mortales se encuentran el conductor del tractocamión y una persona calcinada dentro del taxi, que transportaba a varios trabajadores de la construcción desde Mérida hacia comunidades rurales.
El fuerte impacto provocó que el colectivo saliera de la vía, volcara y se incendiara, dejando a varios pasajeros atrapados en el interior. Imágenes difundidas en redes sociales muestran el vehículo envuelto en llamas y cuerpos tendidos a un costado de la carretera.
Unidades de bomberos y ambulancias se desplazaron al lugar para sofocar el fuego, atender a los lesionados y resguardar la zona junto con agentes de la Guardia Nacional. Las autoridades indicaron que los dos sobrevivientes se encuentran en estado grave.
Internacionales
El papa León XIV celebra su 70º cumpleaños con miles de fieles en el Vaticano
Miles de fieles acudieron este domingo a la plaza de San Pedro del Vaticano con pancartas para desearle feliz cumpleaños al papa León XIV, que este domingo cumplió 70 años.
«Queridos míos, parece que saben que cumplo 70 años hoy», dijo sonriendo al final de la tradicional oración del Ángelus de los domingos.
«Doy gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos los que han tenido un pensamiento por mí en la oración», añadió el pontífice, aplaudiendo a la multitud.
El Vaticano no ha previsto ningún evento oficial para festejar el cumpleaños del papa, que este domingo presidirá una misa para los mártires del siglo XXI.