Internacionales
Principal aeropuerto de Venezuela recibe vuelos de ayuda de EE. UU. tras reapertura parcial
El aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, reabrió parcialmente este sábado y comenzó a recibir aviones con ayuda humanitaria, informaron autoridades estadounidenses, tres días después del doble sismo que golpeó a Venezuela.
Los dos potentes terremotos registrados el miércoles dejaron más de 1,400 muertos y unos 50,000 desaparecidos, según datos oficiales y estimaciones de Naciones Unidas.
«Me complace mucho anunciar que esta mañana una de las pistas del aeropuerto Simón Bolívar vuelve a estar operativa y está recibiendo (aviones de transporte militar) C-17», declaró bajo reserva un alto funcionario estadounidense en referencia al principal aeropuerto de Venezuela, ubicado en La Guaira, la zona más afectada por los terremotos.
El funcionario explicó que, tras la reapertura parcial del aeropuerto, comenzaron a llegar hospitales móviles.
«Ahora que se logró abrir el aeropuerto, hoy están llegando hospitales móviles; van a poder aterrizar, esperemos, en el Simón Bolívar», afirmó, al tiempo que precisó que una de las pistas «está completamente agrietada y es inoperable».
Asimismo, indicó que Estados Unidos «ayudará a coordinar los vuelos desde la torre».
Un periodista de la AFP observó un avión estadounidense de rotores basculantes aterrizar en un terreno baldío en La Guaira y despegar nuevamente.
El Comando Sur de Estados Unidos, con presencia en América Latina y el Caribe, publicó una fotografía en la que se observa al menos tres de estas aeronaves operando en Venezuela.
En otra publicación, el organismo mostró al general Kevin Jarrard sobre la pista del aeropuerto Simón Bolívar, en un mensaje sobre la coordinación de los equipos de Estados Unidos, Argentina, Chile y Venezuela.
Además, el Comando Sur informó sobre el despliegue de más rescatistas y brigadas caninas para apoyar las labores de búsqueda.
El funcionario estadounidense también señaló que el USS Fort Lauderdale, un buque militar anfibio que sirve como plataforma para el movimiento de otros equipos, ya se encuentra frente a la costa venezolana, lo que permitirá incrementar los vuelos de rescate en los alrededores de La Guaira.
«Podemos evacuar por vía aérea a personas para que utilicen las instalaciones médicas, según sea necesario, en ese buque, y usarlo para tareas de mando, control y logística, y para aprovechar su capacidad de transporte aéreo», explicó.
«Veremos aumentar nuestra capacidad de utilizar helicópteros», agregó.
Finalmente, indicó que Estados Unidos ya ha destinado alrededor de 150 millones de dólares en ayuda para Venezuela y que espera anunciar un paquete adicional de asistencia en los próximos días.
Internacionales
Israel advierte al Líbano y jefe de Hezbolá considera que acuerdo es «un grave error»
Altos funcionarios de Israel lanzaron este sábado una dura advertencia al Líbano, Irán y al grupo Hezbolá, un día después de la firma de un acuerdo marco de cese de hostilidades, auspiciado por Estados Unidos.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el acuerdo representa «un golpe a Irán» y al grupo proiraní Hezbolá.
«Alcanzamos un acuerdo histórico para el Estado de Israel tras negociaciones directas entre Israel y el Líbano», afirmó Netanyahu en una declaración televisada.
«Esto es un golpe para Irán y Hezbolá», añadió.
Previamente, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió que el Ejército recibió instrucciones para prepararse para una «estancia prolongada» en territorio libanés.
Katz también amenazó con responder con «gran fuerza» ante cualquier intento de Irán de impedir la aplicación del acuerdo.
El acuerdo marco contempla un «redespliegue» de las fuerzas israelíes. Sin embargo, Netanyahu reiteró que sus tropas permanecerán en una franja territorial de aproximadamente diez kilómetros al norte de la frontera entre ambos países, considerada por Israel como una «zona de seguridad».
Según la posición israelí, las fuerzas de ese país permanecerán en territorio libanés hasta que Hezbolá sea desarmado.
Por su parte, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Ben Gvir, calificó el acuerdo como «un error», al considerar que «el Estado libanés no desarmará a Hezbolá».
En respuesta, el líder de Hezbolá, Naim Qasem, rechazó el acuerdo marco y lo calificó como un «grave error» por parte de Beirut, al sostener que el movimiento lo considera nulo y sin valor.
«El acuerdo en Washington [entre Israel y Líbano] es humillante, vergonzoso y una entrega de la soberanía. Este acuerdo es nulo y sin efecto, y deben aplicarse las disposiciones del memorando de entendimiento iraní-estadounidense», expresó Qasem en un comunicado, en el que acusó a las autoridades libanesas de «legitimar» la ocupación israelí.
Asimismo, pidió al Gobierno libanés que «se retracte de sus pecados», al considerar que sus decisiones están arruinando al país.
Qasem sostuvo además que Líbano ha «legitimado» la ocupación israelí «durante muchos años», lo que, según dijo, «incluso podría conducir a la anexión de estas tierras».
Hezbolá mantiene su rechazo a las negociaciones directas entre Líbano e Israel, que se desarrollan desde abril.
El alto el fuego alcanzado el 17 de abril no logró detener los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, aunque la violencia disminuyó desde que Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento la semana pasada.
Irán insiste en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio debe incluir al Líbano.
Este sábado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, saludó la firma del acuerdo.
«Es un paso fundamental para alejarse de una escalada. Porque no puede haber paz en Oriente Medio con el Líbano en llamas», escribió en X.
«El próximo paso clave es el desarme de los grupos no estatales y la preservación de la soberanía y la integridad territorial del Líbano», añadió.
Por su parte, Francia expresó este sábado que está «dispuesta a contribuir» a la implementación del acuerdo marco y pidió que este «abra el camino a la recuperación total de la soberanía libanesa» dentro de sus fronteras.
Internacionales
Asciende a más de 1,400 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió este sábado que hasta siete millones de personas podrían verse afectadas por los poderosos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles, una tragedia que deja más de 1,400 muertos y más de 50,000 desaparecidos, mientras continúa aumentando el balance oficial de víctimas.
Naciones Unidas también alertó sobre la magnitud de los daños materiales, que podrían alcanzar los 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país petrolero.
A casi 72 horas de los dos terremotos, ocurridos con menos de un minuto de diferencia y considerados los peores registrados en Venezuela en los últimos 126 años, continúan las labores de búsqueda y rescate. Sin embargo, la población ha expresado su descontento por la lentitud y la escasez de la ayuda gubernamental para remover los escombros en busca de sobrevivientes.
Las posibilidades de encontrar personas con vida disminuyen considerablemente después de tres días de una tragedia de esta magnitud.
En La Guaira, la ciudad más afectada y ubicada a 40 kilómetros de Caracas, Marlon Ochoa, sobreviviente del colapso de un edificio, busca entre los escombros a su madre, su esposa y su hijo, quienes permanecen desaparecidos tras el derrumbe.
«Aún no veo a las autoridades encargándose de la situación aquí en esta zona», declaró a la AFP.
«Me dijeron que están deliberando. ¿Deliberando qué? (…) Si hoy no llega nadie aquí vamos a hacer una revolución porque aquí necesitamos cosas: maquinaria, plantas eléctricas, taladros, de todo», manifestó.
«Acá estamos enardecidos, necesitamos ayuda, hay gente viva (bajo los escombros) y no nos dan las manos ni las herramientas», añadió.
Aeropuerto reabre parcialmente y comienza a llegar ayuda internacional
El aeropuerto internacional de Caracas, que permanecía cerrado debido a los daños ocasionados por los sismos, reabrió parcialmente este sábado para recibir vuelos de carga con ayuda proveniente de Estados Unidos, informó a periodistas un alto funcionario estadounidense que solicitó mantener el anonimato.
El funcionario también indicó que el buque militar anfibio USS Fort Lauderdale se encuentra frente a las costas de Venezuela, lo que permitirá realizar vuelos de rescate hacia La Guaira.
Estados Unidos anunció una ayuda de 150 millones de dólares y el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar las labores de emergencia.
Además, equipos internacionales de búsqueda y rescate procedentes de al menos 17 países ya trabajan en las zonas afectadas.
Miles de damnificados permanecen en refugios
En una morgue de Caracas, Yessica Mendoza relató a la AFP que, debido al colapso de hospitales y servicios funerarios, tuvo que trasladar personalmente el cuerpo de su hija, quien murió junto a su yerno tras el derrumbe del edificio donde vivían en La Guaira.
«Fuimos nosotros mismos que los sacamos, no llegó ninguna ayuda», expresó la mujer de 43 años.
Durante apenas una hora del sábado, la AFP observó la llegada de al menos tres camionetas con cuerpos cubiertos con bolsas y sábanas, que desprendían olor a descomposición.
En un comunicado, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU señaló que «hasta 6,76 millones de personas podrían verse afectadas por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio».
Mientras tanto, centenares de personas que perdieron sus viviendas o tuvieron que evacuarlas permanecen refugiadas en un estadio de La Guaira, donde voluntarios distribuyen ropa, alimentos y productos básicos.
«La solidaridad que hay ahorita es impresionante», afirmó Carlos Marcano, trabajador portuario que perdió su vivienda.
En medio de la tragedia, un bebé recién nacido fue rescatado la noche del viernes tras permanecer decenas de horas atrapado entre los escombros de un edificio derrumbado en La Guaira. Su madre también fue rescatada.
Un video obtenido por la AFP muestra a los socorristas trabajando bajo la luz de un reflector sobre los escombros y sacando con vida al bebé entre aplausos.
Internacionales
México y Estados Unidos inauguran planta de moscas contra gusano barrenador
México y Estados Unidos inauguraron este sábado, en el sureño estado mexicano de Chiapas, una planta destinada a producir 100 millones de moscas estériles por semana como parte de la estrategia para combatir la plaga del gusano barrenador que afecta al ganado.
La fábrica fue inaugurada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins. El proyecto representa una inversión binacional de 61 millones de dólares y fue construido en menos de un año.
Durante el acto, la mandataria mexicana destacó que la iniciativa demuestra que, ante los desafíos, es necesario sumar capacidades y construir soluciones comunes.
«Nuestra relación con los Estados Unidos debe seguir construyéndose sobre principios muy claros: el respeto mutuo, el diálogo, la cooperación y el reconocimiento de la soberanía de cada nación», afirmó Sheinbaum.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, anunció que Washington aportará 83,8 millones de dólares adicionales para fortalecer esta planta.
El complejo iniciará su producción de manera gradual con 10 millones de moscas por semana, las cuales se sumarán a las que actualmente proporciona una planta ubicada en Panamá.
De acuerdo con el proyecto, las moscas estériles funcionan como un «escudo biológico», ya que al ser liberadas se aparean con moscas silvestres sin producir descendencia, lo que permite interrumpir el ciclo de reproducción de la plaga.
El primer caso de gusano barrenador fue detectado en noviembre de 2024 en Chiapas. Posteriormente, este año, Estados Unidos confirmó la presencia de la plaga, que se alimenta del ganado, dentro de su territorio.
Desde mayo de 2025, Washington ha impuesto restricciones y bloqueos a las importaciones de ganado mexicano, medidas que han sido criticadas por la presidenta Sheinbaum.
Estados Unidos había erradicado el gusano barrenador en 1996, aunque la plaga registró un repunte en 2017 en Florida. Actualmente, el país mantiene la prohibición a las importaciones de ganado procedente de México.