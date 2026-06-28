Principal aeropuerto de Venezuela recibe vuelos de ayuda de EE. UU. tras reapertura parcial

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió este sábado que hasta siete millones de personas podrían verse afectadas por los poderosos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles, una tragedia que deja más de 1,400 muertos y más de 50,000 desaparecidos, mientras continúa aumentando el balance oficial de víctimas.

Naciones Unidas también alertó sobre la magnitud de los daños materiales, que podrían alcanzar los 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país petrolero.

A casi 72 horas de los dos terremotos, ocurridos con menos de un minuto de diferencia y considerados los peores registrados en Venezuela en los últimos 126 años, continúan las labores de búsqueda y rescate. Sin embargo, la población ha expresado su descontento por la lentitud y la escasez de la ayuda gubernamental para remover los escombros en busca de sobrevivientes.

Las posibilidades de encontrar personas con vida disminuyen considerablemente después de tres días de una tragedia de esta magnitud.

En La Guaira, la ciudad más afectada y ubicada a 40 kilómetros de Caracas, Marlon Ochoa, sobreviviente del colapso de un edificio, busca entre los escombros a su madre, su esposa y su hijo, quienes permanecen desaparecidos tras el derrumbe.

«Aún no veo a las autoridades encargándose de la situación aquí en esta zona», declaró a la AFP.

«Me dijeron que están deliberando. ¿Deliberando qué? (…) Si hoy no llega nadie aquí vamos a hacer una revolución porque aquí necesitamos cosas: maquinaria, plantas eléctricas, taladros, de todo», manifestó.

«Acá estamos enardecidos, necesitamos ayuda, hay gente viva (bajo los escombros) y no nos dan las manos ni las herramientas», añadió.

Aeropuerto reabre parcialmente y comienza a llegar ayuda internacional

El aeropuerto internacional de Caracas, que permanecía cerrado debido a los daños ocasionados por los sismos, reabrió parcialmente este sábado para recibir vuelos de carga con ayuda proveniente de Estados Unidos, informó a periodistas un alto funcionario estadounidense que solicitó mantener el anonimato.

El funcionario también indicó que el buque militar anfibio USS Fort Lauderdale se encuentra frente a las costas de Venezuela, lo que permitirá realizar vuelos de rescate hacia La Guaira.

Estados Unidos anunció una ayuda de 150 millones de dólares y el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar las labores de emergencia.

Además, equipos internacionales de búsqueda y rescate procedentes de al menos 17 países ya trabajan en las zonas afectadas.

Miles de damnificados permanecen en refugios

En una morgue de Caracas, Yessica Mendoza relató a la AFP que, debido al colapso de hospitales y servicios funerarios, tuvo que trasladar personalmente el cuerpo de su hija, quien murió junto a su yerno tras el derrumbe del edificio donde vivían en La Guaira.

«Fuimos nosotros mismos que los sacamos, no llegó ninguna ayuda», expresó la mujer de 43 años.

Durante apenas una hora del sábado, la AFP observó la llegada de al menos tres camionetas con cuerpos cubiertos con bolsas y sábanas, que desprendían olor a descomposición.

En un comunicado, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU señaló que «hasta 6,76 millones de personas podrían verse afectadas por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio».

Mientras tanto, centenares de personas que perdieron sus viviendas o tuvieron que evacuarlas permanecen refugiadas en un estadio de La Guaira, donde voluntarios distribuyen ropa, alimentos y productos básicos.

«La solidaridad que hay ahorita es impresionante», afirmó Carlos Marcano, trabajador portuario que perdió su vivienda.

En medio de la tragedia, un bebé recién nacido fue rescatado la noche del viernes tras permanecer decenas de horas atrapado entre los escombros de un edificio derrumbado en La Guaira. Su madre también fue rescatada.

Un video obtenido por la AFP muestra a los socorristas trabajando bajo la luz de un reflector sobre los escombros y sacando con vida al bebé entre aplausos.

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