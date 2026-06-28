Nacionales
Capturan a sujetos por protagonizar pelea mientras consumían alcohol en San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos hombres que protagonizaron una pelea tras una discusión mientras consumían bebidas alcohólicas en el departamento de San Miguel.
Los detenidos fueron identificados como Josué Francisco Escobar Santa María, de 29 años de edad, y Luis Alberto Mejía García, de 24 años, de nacionalidad hondureña.
El hecho ocurrió en un parque ubicado sobre la quinta avenida Sur, entre la tercera y quinta calle Poniente, en el municipio de San Miguel Centro.
De acuerdo con la PNC, Escobar Santa María y Mejía García iniciaron una pelea luego de discutir mientras ingerían alcohol. La institución indicó que lo sucedido quedó registrado en un video.
Ambos serán remitidos en los próximos días a las autoridades correspondientes por el delito de desórdenes públicos.
Nacionales
Motociclista fallece tras accidente que incendió un autobús en Sonsonate
Un motociclista de 32 años perdió la vida la mañana del sábado tras verse involucrado en un fuerte siniestro vial en el que también participó un autobús del transporte colectivo, en el departamento de Sonsonate.
De acuerdo con socorristas de Comandos de Salvamento (CS), seccional Sonsonate, la víctima falleció en el lugar del accidente a causa de la gravedad de las lesiones.
El hecho ocurrió sobre el kilómetro 40 de la carretera que conduce de San Salvador hacia Sonsonate, a la altura del desvío de Armenia, en el municipio de Sonsonate Este.
Según la información recabada por Comandos de Salvamento en la escena, el motociclista realizaba una maniobra de adelantamiento cuando cambió de carril y fue impactado por un autobús del transporte colectivo.
El fuerte impacto provocó un incendio que consumió tanto la motocicleta como la unidad del transporte público.
Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES), que atendió la emergencia y sofocó el fuego, informó que todos los pasajeros del autobús resultaron ilesos y se encuentran fuera de peligro.
Comandos de Salvamento también confirmó que los ocupantes de la unidad no sufrieron lesiones.
Judicial
Mujer acusada de quebrar a pedradas los vidrios de vehículos seguirá en prisión
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
Judicial
Prisión para marero que extorsionaba a un comerciante en San Salvador
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 16 años de prisión a Kevin Alexander Ochoa Cornejo, miembro de la MS13, por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante de San Salvador.
De acuerdo con las investigaciones, Ochoa Cornejo, junto a otros pandilleros, extorsionaba a empresarios y comerciantes de la calle Concepción, en el centro de San Salvador.
Según el expediente fiscal, a una de las víctimas le exigieron el pago mensual de $100 en concepto de extorsión, bajo la amenaza de atentar contra su vida, la de sus empleados o la de su familia si no cumplía con la exigencia.
El comerciante manifestó que no disponía del dinero al momento en que se lo solicitaron. Ante ello, los pandilleros accedieron a otorgarle más días de plazo, pero incrementaron la cantidad exigida a $200.
Las investigaciones determinaron que el 20 de junio de 2022 Ochoa Cornejo acudió al lugar acordado para cobrar los $200 producto de la extorsión.
La víctima decidió interponer la denuncia, lo que permitió la captura del imputado y su posterior sometimiento a un proceso judicial que concluyó con una condena de 16 años de prisión.