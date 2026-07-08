ONU busca más fondos por sismos en Venezuela, que exige liberar activos congelados

Un médico alemán especializado en cuidados paliativos fue condenado este miércoles a cadena perpetua por un tribunal de Berlín tras ser declarado culpable de asesinar a 15 pacientes durante visitas domiciliarias, en un caso que la jueza calificó como el de un «asesino en serie».

El tribunal determinó que el médico, identificado como Johannes M., de 41 años, mató a 12 mujeres y tres hombres entre septiembre de 2021 y julio de 2024 mediante la administración de combinaciones letales de sedantes.

De acuerdo con la acusación, el condenado suministraba primero un sedante y posteriormente un relajante muscular que, al combinarse, provocaban la parálisis de los músculos respiratorios, seguida de un paro respiratorio y la muerte «en cuestión de minutos».

Las víctimas, cuyas edades oscilaban entre 25 y 94 años, se encontraban bajo la atención médica de Johannes M. al momento de los hechos.

El tribunal impuso la pena máxima de prisión perpetua, acompañada de dos disposiciones especiales destinadas a impedir una eventual excarcelación anticipada. Además, el médico fue inhabilitado de por vida para ejercer la medicina.

La jueza Sylvia Busch describió al condenado como un «asesino en serie» y calificó el caso de «inconcebible» y «extraordinario». Asimismo, el tribunal acogió en su totalidad las solicitudes presentadas por la fiscalía.

Según la investigación, en al menos cinco ocasiones Johannes M. habría incendiado los apartamentos de las víctimas con el propósito de ocultar los homicidios.

El semanario alemán Die Zeit informó que fue a finales de julio de 2024 cuando la jefa del médico alertó a la policía al considerar sospechoso que varios de los pacientes atendidos por Johannes M. fallecieran de forma repentina y que, al mismo tiempo, se registraran incendios en sus viviendas.

Aunque fue condenado por la muerte de 15 personas, el médico continúa siendo investigado por un número mayor de homicidios. Paralelamente al juicio, las autoridades mantienen abiertas investigaciones sobre decenas de otras muertes por las que también podría ser considerado responsable.

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