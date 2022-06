La OMS advierte que la viruela del mono puede volver a infectar a una persona que ya superó la enfermedad

Foto: Cortesía

Encontrar el amor puede ser más complicado de lo que parece y la chica de la siguiente historia parece haber encontrado una solución “perfecta”, se trata de Kshama Bindu, una joven de 24 años y originaria de la India que decidió casarse con ella misma como forma de demostrar “amor propio”.

Por lo que, la socióloga comentó que ya tiene todo listo para la boda, que será bajo el rito tradicional hindú en la ciudad de Vadodara, por lo que comentó que “el automatrimonio es una forma de demostrar aceptación y amor propio para crecer y florecer”.

Igualmente, Kshama Bindu detalló que “el automatrimonio es un compromiso de estar allí para ti mismo, de elegir el sustento y el estilo de vida que te ayudará a crecer y florecer, para convertirte en la persona más viva, hermosa y profundamente feliz que pueda ser”.

No obstante, la mujer asegura que su familia acepta la decisión que tomó y hasta le han dado la bendición para el “compromiso”, pero no todos han tomado bien la decisión y algunos incluso la tachan de ser una mujer “narcisista”, aunque la ceremonia de matrimonio se realizará el próximo 11 de junio.

Finalmente, el caso de la joven no es el primero de sologamia en el mundo, ya que la idea de casarse con uno mismo fue noticia hace 20 años, cuando Carrie Bradshaw, personaje de la serie Sex and the City, la planteó y desde entonces se han registrado cientos casos de matrimonios en sologamia, principalmente por parte de mujeres solteras.