La DEA designa a los carteles de Sinaloa y CJNG como las principales amenazas para EE.UU.

Dos migrantes perdieron la vida y poco más de una docena resultaron heridos luego de quedar atrapados en un vagón de tren en el condado de Uvalde, Texas, informó la policía el viernes.

El alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, declaró que un total de 17 migrantes quedaron atrapados en el contenedor. Dos murieron, cinco fueron trasladadas con vida a San Antonio en una aeronave y otros cinco fueron llevados en ambulancias. Tres migrantes estaban en buen estado de salud, expresó el alcalde.

La primera llamada a las autoridades fue realizada a las 3:50 de la tarde de un “tercero desconocido que llamó” y señaló que había numerosos migrantes “asfixiados” dentro del tren, explicó la policía de Uvalde en un comunicado publicado en la red social Facebook.

La Patrulla Fronteriza pudo detener el tren a dos o tres millas de Knippa, Texas.

Las condiciones de las personas hospitalizadas no se han dado a conocer hasta el momento, indicaron las autoridades de Uvalde.

Asimismo, el Departamento de Seguridad Pública de Texas abrió averiguaciones sobre el incidente.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, publicó en Twitter un comunicado el viernes en la noche agradeciendo a los agentes de la Patrulla Fronteriza que respondieron a la escena y a los oficiales de Investigaciones de Seguridad Nacional que respaldaron las pesquisas.

“Estamos desconsolados al enterarnos de otro trágico incidente de migrantes que emprenden el peligroso viaje”, expresó Mayorkas.

“Trabajaremos con la Oficina del Sheriff del Condado de Uvalde para responsabilizar a los contrabandistas. Los contrabandistas son insensibles y solo se preocupan por obtener ganancias”, añadió.

