EE. UU. impone sanciones a Sudán por presunto uso de armas químicas en conflicto interno

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la imposición de sanciones al gobierno de Sudán, tras acusarlo del uso de armas químicas en el conflicto armado que vive el país desde abril de 2023. Las medidas entraron en vigor este viernes, según un aviso oficial emitido por Washington.

Aunque el gobierno sudanés ha negado las acusaciones, medios como The New York Times reportaron en enero que el ejército sudanés habría utilizado armas químicas en al menos dos ocasiones contra las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), lideradas por el exsubalterno del general Abdel Fattah al Burhan, Mohamed Hamdan Daglo.

Las sanciones incluyen la suspensión de ventas de armas al gobierno de Jartum, la negativa de líneas de crédito y la prohibición de exportar tecnología avanzada, con excepciones en ayuda humanitaria y productos agrícolas.

A pesar de las nuevas medidas, su impacto será limitado, ya que tanto Al Burhan como Daglo ya estaban sancionados previamente por Estados Unidos. El conflicto ha dejado decenas de miles de muertos y ha provocado el desplazamiento de más de 13 millones de personas, en una de las peores crisis humanitarias del continente africano.