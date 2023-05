FESFUT pasa por alto los protocolos de seguridad sugeridos por FIFA

La catástrofe del sábado en el estadio Cuscatlán, sigue dando de qué hablar y ha generado todo tipo de análisis e interrogantes,sobre todo acerca de quién habría ordenado que se cerrara el único portón de acceso disponible a sol general para los hinchas.

Ante la versión de Ricardo Sosa, experto en seguridad en escenarios y quien anteriormente había hecho algunas sugerencias en ese tema.

«Estas situaciones que ocurrieron el sábado en el estadio Cuscatlán se pudieron haber prevenido, evitado. Desde el 2013 vengo aportando diagnósticos, sugerencias y propuestas y recomendaciones, tanto a la primera división como la FESFUT y han hecho caso omiso de todo», indicó Sosa.

El experto en seguridad y criminología insistió en que los protocolos de seguridad establecidos por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, han sido soslayados por las autoridades del fútbol nacional, en concreto por la dirigencia de la comisión regularizadora de la Fesfut. instaurada por FIFA desde finales de septiembre de 2022

«Los directivos que actualmente están al frente de la Fesfut son personas que no conocen de fútbol. Son personajes que se dedican, principalmente, a las actividades de las ciencias jurídicas y el derecho, representando firmas en el país y no se sabe cómo aparecieron y quién los recomendó para que asumieran semejante responsabilidad. Los protocolos y los procedimientos de seguridad están normados por FIFA desde hace décadas, pero como personas que no están vinculados al mundo del fútbol, los desconocen. Son unos incompetentes y negligentes», indicó el criminalista, en charla con este medio.

Luego, Sosa criticó que Henry Orellana, dirigente federativo, tenga que ser el que brinde las directrices para la seguridad en los escenarios deportivos.

«Nombraron a otro abogado como presidente de la comisión de seguridad, Henry Orellana, desconoce de seguridad. Cómo es posible que él va a dar el lineamiento de seguridad», dijo el criminalista.

Orellana estuvo el sábado en el estadio, luego de la desgracia que provocó 12 fallecidos. Este medio habló con el federativo, quien garantizó que se haría una investigación. Pero este domingo, la comisión disciplinaria de Fesfut le solicitó un informe detallado sobre lo que aconteció.

Por otra parte, Rafael Rodríguez, exárbitro FIFA, explicó en charla que la designación de un comisario de seguridad para partidos de alta convocatoria de hinchas es parte del protocolo que sugiere la Federación Internacional.

«Ahora que hay una comisión regularizadora, instaurada por FIFA en el país, con más razón se debe adaptar el protocolo de FIFA en materia seguridad. Entonces se debe hacer prevalecer todos los protocolos. Es la Fesfut la que autoriza la programación, entonces, debe ver cuáles son los juegos de alto riesgo para nombrar a un comisario de seguridad», externo el excolegiado FIFA.

