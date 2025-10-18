Ronald Araujo salva al Barcelona y logra una difícil victoria

El Barcelona logra una sufrida victoria, gracias a Araujo, que logró el 2-1 contra el Girona este sábado.

Los blaugranas empezaron ganando a los 13 minutos con Predi que anotó un golazo.

A los 21 minutos, un tiro de esquina a favor de los de Míchel, parece que despeja el Barca pero en la frontal toca de cabeza Arnau para ponerla de nuevo en el punto de penalti y se eleva Witsel para sacar una chilena preciosa y empatar el partido.

Finalmente, el defensa catalán Araujo entró como delantero centro, la pone con el interior al palo largo. Increíble pero cierto, anota el gol de la victoria.

