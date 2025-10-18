Internacionales -deportes
Flick es expulsado por protestar y no estará contra el Real Madrid
Hansi Flick, técnico del Barcelona, no se sentará en el banquillo del Santiago Bernabéu tras ser expulsado.
El juego está programado para este 26 de octubre.
Según Marca, el técnico blaugrana vio doble amarrilla por protestar pero podría ser castigado muy fuerte tras realizar los cortes de manga tras el gol de Ronald Araujo que dio la victoria a los blaugranas.
No es la primera expulsión de Flick con el Barcelona. En diciembre del 2024 ya vio la roja en el cruce contra el Betis.
Ronald Araujo salva al Barcelona y logra una difícil victoria
El Barcelona logra una sufrida victoria, gracias a Araujo, que logró el 2-1 contra el Girona este sábado.
Los blaugranas empezaron ganando a los 13 minutos con Predi que anotó un golazo.
A los 21 minutos, un tiro de esquina a favor de los de Míchel, parece que despeja el Barca pero en la frontal toca de cabeza Arnau para ponerla de nuevo en el punto de penalti y se eleva Witsel para sacar una chilena preciosa y empatar el partido.
Finalmente, el defensa catalán Araujo entró como delantero centro, la pone con el interior al palo largo. Increíble pero cierto, anota el gol de la victoria.
Nathan Ordaz, entre las mejores promesas jóvenes de la MLS
El delantero salvadoreño Nathan Ordaz, jugador de Los Ángeles FC, fue incluido en la lista “22 Under 22” de la Major League Soccer (MLS), que reconoce a los 22 futbolistas menores de 22 años más destacados de la liga estadounidense.
Este ranking evalúa el rendimiento, las estadísticas, el impacto en el equipo y el potencial de crecimiento de cada jugador. Ordaz ocupa el octavo lugar, convirtiéndose en el primer futbolista formado en LAFC en aparecer en esta prestigiosa selección.
El salvadoreño comparte la lista con talentos como Obed Vargas del Seattle Sounders, Alex Freeman del Orlando City y Idan Toklomati de Israel, consolidándose como una de las jóvenes promesas del fútbol profesional en Norteamérica.
He’s one of our own 🙌
Nathan Ordaz is named to the @MLS 22 Under 22. Making him our first Homegrown player from our academy to be on the list.
— LAFC (@LAFC) October 8, 2025