Jugadores del Barcelona se despiden de Messi

El adiós de Messi y su desvinculación con el FC Barcelona ha tenido un impacto mundial. La bomba estalló ayer por la tarde con el comunicado del club blaugrana y la noticia ha aparecido hoy en portada de todos los periódicos. No obstante, las despedidas se estaban haciendo de rogar y resultaba algo extraño que ningún compañero se pronunciase en redes sociales sobre la marcha del mejor futbolista de la historia del club.

Después de la rueda de prensa de Joan Laporta es cuando el vestuario culé ha decidido rendir homenaje al ’10’. Instagram se ha llenado de mensajes de mucha carga emocional y de recuerdos que perdurarán por siempre en las mente de los culés.

A Suárez le sobran las palabras

Luis Suárez, excompañero de Messi en el Barcelona y uno de sus grandes amigos, también quiso dejar su detalle en redes sociales. El uruguayo le recordó que es el mejor y que siempre le estará agradecido por todo.

“Chavalín Messi, sé que las palabras sobran para decir LA HISTORIA QUE ESCRIBISTE en el Barcelona. El club que te vio crecer, el club que tanto querés y tantos títulos lograste hasta convertirte en el MEJOR JUGADOR DE LA HISTORIA”.

“Siempre voy a estar agradecido por cómo me recibiste desde que llegué por lo gran ser humano que sos. Orgulloso de haber compartido miles de momentos maravillosos en el Barcelona y tener la suerte de haber jugado contigo. Te deseo de corazón que lo que pase en el futuro sea lo mejor para vos y tu familia. Los quiero mucho”.

Ter Stegen: “Aunque a veces no hemos tenido la misma opinión”

Curioso el mensaje de Ter Stegen, que alaba, como no, a Messi, del que dice que cambió el fútbol, pero también dice claramente que en alguna ocasión no pensaron del mismo modo sobre el Barça.

“Ha sido un placer haber jugado contigo durante todos estos años y vivir muchas alegrías importantes respecto a momentos y títulos. Aunque de vez en cuando no compartimos la misma opinión, siempre fuimos hacia la misma dirección y cada uno de nosotros creció como persona más allá de ganar o perder. ¡Gracias!

Hiciste historia con el club de tu vida y saldrás como una verdadera leyenda del fútbol, un logro al que jamás se va a poder acercar algún futbolista. Cambiaste el fútbol.

Os deseo a ti y a tu familia lo mejor para lo que os viene por delante.

Un abrazo fuerte también de parte de Dani y Ben”.

Ilaix: de Guinea a jugar con Messi

Ilaix Moriba, actualmente envuelto en problemas contractuales con el Barça, ha explicado su sueño de jugar con Messi.

“Con 4 años, vine de mi país Guinea Conakry para cumplir mi sueño de ser futbolista pero jamas pensé que algún día jugaría con el mejor jugador del mundo y que me daría una asistencia para que yo pudiera marcar mi primer gol como profesional.

Tanto toda Guinea como toda mi familia y yo solo tenemos palabras de agradecimiento por todo. Muchas gracias y suerte en el futuro, Leo”

Griezmann: “Muy pocos saben lo que es ser Messi”

Antoine Griezmann, dos campañas junto a Leo, de menos a más. Se llegó a dudar de su relación, de que el argentino no le pasaba la bola al francés, pero al final todo cuadró y conectaron. Su despedida:

“Lo único que puedo decirte y que cada amante del futbol lo pensará: ¡GRACIAS!

Gracias por todo lo que has hecho en el Barcelona! Por la ciudad, por el club… lo has cambiado todo! Estoy seguro que no es un adios sino un hasta luego y que tu camino se volvera a cruzar con el FC Barcelona.

Te deseo lo mejor, que seais felices tú y tu familia donde vayáis. Muy pocos saben lo que es ser Messi y fuiste un ejemplo para mi en todos los sentidos”.

Lenglet, sin palabras

El defensa francés Clement Lenglet ha agradecido las tres campañas que ha compartio con la “leyenda” Leo Messi.

“No tengo palabras para expresar el gran privilegio que ha sido compartir vestuario contigo durante 3 temporadas. Has sido un ejemplo de profesionalidad y compañerismo. Por ello eres el mejor jugador del mundo y un deportista de leyenda. Muchísimas gracias por todo lo que has dado al club y por la ayuda que me has brindado desde mi primer día en esta gran institución. Te deseo todo lo mejor en el futuro”.

Su socio Jordi Alba: “Con una mirada nos entendemos”

Uno de sus mejores socios en el campo, si no el mejor, Jordi Alba, inagotable fuente de pases a Messi y al contrario, no pudo ser menos en su despedida.

“Qué privilegio haber podido compartir estas 9 temporadas juntos. Qué experiencias tan bonitas hemos disfrutado y cómo hemos superado los momentos de dificultad. Tuve la suerte de poder vivir en directo tu primer gol en 2005 contra el Albacete en el Camp Nou y jamás pensé que un día tendríamos esa complicidad que con tan sólo una mirada nos entendíamos. Cómo hemos disfrutado en el campo con tus pases en carrera y mi pase atrás que tan bien nos salía.

¡Cómo lo voy a echar de menos!

No sólo eres el mejor jugador de la historia del fútbol sino que también un ser humano excepcional. Amigo, gracias de corazón por todo lo que has dado al club, por tu amistad, por tu apoyo en los días grises, por los grandes momentos vividos que quedarán por siempre en nuestra memoria. Te deseo lo mejor a ti y a toda tu familia en vuestra nueva aventura. Un fuerte abrazo,te quiero hermano”

Depay, corazón roto

Memphis Depay no podrá compartir vestuario con Messi, que seguramente haya sido uno de los factores por los que el neerlandés ha fichado por el Barça de Koeman. Sus emojis en Twitter dejan claro su pesar.

💙💔🐐 — Memphis Depay (@Memphis) August 6, 2021

Riqui Puig: “Lo mejor que me ha sucedido en estos dos años”

El canterano, de los últimos en llegar a la primera plantilla, ha compartido diferentes fotos con Messi, incluso alguna siendo un niño y ha mostrado su agradecimiento al argentino.

“He podido vivir el sueño de cualquier niño cuya pasión es el fútbol. Poder compartir vestuario y equipo con el mejor jugador del mundo. Convivir, aprender y competir con él es lo mejor que me ha sucedido en estos dos últimos años. Gracias Leo.

Te echaremos mucho de menos. Mucha suerte”.

Pjanic: “Eres una persona especial”

Miralem Pjanic, con el que apenas ha coincidido este último año, no ha sido tan expresivo, pero sí ha querido dejar sus mejores deseos a Messi.

“Leo, fue un placer conocerte . Eres una persona especial, te deseo todo lo mejor para ti con tu familia en el futuro. Un abrazo fuerte, fenomeno”

Pedro Rodríguez: “Un ejemplo para todos”

Un excompañero, al igual que Xavi, con el que Messi ha compartido muchos años de vestuario, goles y títulos. Este es el mensaje de Pedrito.

“Gracias por tanto, Leo. Por todo lo que has dado al club y a los canteranos del FC Barcelona, has sido un ejemplo para todos. Me siento afortunado por haber jugado a tu lado y compartido tantos buenos momentos. Te deseo lo mejor, a ti y a tu familia. Mucha suerte y éxitos en tu nueva etapa”.

Sergi Roberto: “Nunca “podremos devolverte todo”

Otro de los veteranos ya en el equipo, Sergi Roberto, también ha dejado su mensaje para Messi:

“Cuando era pequeño mi sueño era jugar en el primer equipo del Barça, pero haberlo hecho a tu lado, el mejor jugador de la historia del futbol, es algo que nunca llegué a imaginar.

Gracias por todos los momentos que me has hecho vivir a mi y a todos los aficionados culés, por todas las alegrías que nos has dado, todos los goles que has marcado, todos los títulos que hemos celebrado, por llevar a este club a lo más alto, por hacer soñar a tanta gente con tu fútbol y sobre todo por hacerlo con esta camiseta. Nunca podremos devolverte todo lo que nos has dado.

Te deseo todo lo mejor a ti y a tu familia.

Te queremos y te vamos a echar mucho de menos

Eternamente agradecido”.

Piqué: “Te quiero, Leo”

Gerard Piqué, uno de los más esperados, también ha sido muy emotivo. Aquí su despedida íntegra:

“Ya nada volverá a ser lo mismo. Ni el Camp Nou, ni la ciudad de Barcelona, ni nosotros mismos. Después de más de 20 años en el Club, dejarás de vestir la camiseta del Barça. La realidad, a veces, es muy dura.

Nos conocimos en el 2000, teníamos 13 años y una carrera por delante.¡Qué carrera! La madre que nos parió! Si la hubieramos diseñado en ese momento, era imposible hacerla mejor. Una p*** locura!

En mi primera temporada, después de volver al FC Barcelona, ganamos el triplete y te convertiste en el mejor jugador de todos los tiempos. De Rosario a tocar el cielo de Roma. Ahí empezó la leyenda. Lo que vino después es historia. Y qué bien lo hemos pasado!

Ahora te vas, pero sé que un día vas a volver. Quedan cosas pendientes por hacer. Pásatelo bien, disfruta allá donde vayas y sigue ganando como solo tú sabes hacer. Aquí te vamos a extrañar. Te quiero Leo”.

El capitán de la sección de basket también se une

Pierre Oriola, capitán de la sección de baloncesto del club, también ha querido usar las redes sociales para dar su adiós del Barça a Leo Messi, capitán hasta ahora en el equipo de fútbol.

“No llores porque las cosas hayan terminado, sonríe porque han existido”. Gracias por habernos hecho a todos un poco más felices !!! Hasta pronto, DIEZ”, ha escrito en Instagram junto a la icónica foto de Messi mostrando la camiseta al público del Bernabéu.

Busquets, el primero en despedirse

“Aún intentando asimilar todo y sabiendo lo difícil que será, solo puedo darte las gracias por lo que has hecho por el club y por los que te hemos acompañado en estos años y en concreto hacia mí. Llegaste siendo un niño y te vas siendo el mejor jugador de la historia, habiendo hecho crecer a este club a la altura que le corresponde y haciendo historia en lo individual y colectivo. Siempre podré decir que jugué y compartí muchos momentos contigo, la mayoría muy buenos y tuve la suerte de crecer y disfrutar a tu lado 13 temporadas.

Mas allá de todo esto me quedo con la persona y la amistad que hicimos, te echaré mucho de menos. Solo puedo desearte lo mejor a ti y tu familia porque os lo merecéis, se os echará de menos”.

Ansu Fati, lleno de agradecimiento

“Todos los chicos que llegamos a La Masía soñamos con poder jugar junto a ti, me siento afortunado por haberlo cumplido.

Quería agradecerte estos dos años por tus gestos de cariño hacia mí y por todo lo que aprendí. Mi familia y yo siempre estaremos eternamente agradecidos, te deseo todo lo mejor a ti y a los tuyos”.

Xavi despide al “mejor de la historia”

“Como culé, compañero y amigo solo puedo darte las gracias por todo lo que nos has dado durante estos años. Hagas lo que hagas, te deseo lo mejor”. #elmejordelahistoria

Deulofeu rememora su época culé

“Que bonito placer compartir momentos en el mejor club del mundo y con el mejor jugador de la historia. Mucha admiración y respeto por ti. Solo podemos agradecerte toda la maravilla que nos has dado y nos seguirás dando cada semana en el terreno de juego”.

Coutinho, muy cercano con Messi

“Gracias por todo. Un gran honor haberte conocido y haber jugado a tu lado. ¡Muy agradecido por la forma en la que me trataron a mí y a mi familia durante ese tiempo! Le deseo mucho éxito en su futuro y que DIOS siempre bendiga su hogar y su familia”.

Con información de MARCA