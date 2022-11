Japón da la segunda sorpresa en Catar 2022 al derrotar 1-2 a la favorita Alemania en el grupo E

La máxima figura de la selección de Croacia, Luka Modric, habló este martes sobre lo que será disputar su cuarta Copa del Mundo en Qatar 2022 y dejó en claro que tiene un solo objetivo: conquistar el torneo que se le hizo esquivo en Rusia 2018 al perder la final con Francia.

En plena rueda de prensa, Modric expresó que aunque no tiene ninguna decisión tomada, le ha pasado por la mente el retiro en caso de poder ganar el Mundial de Qatar.

“Si pasara eso (conquistar el Mundial), sería genial. Si ganamos… podría retirarme, sí. No he tomado ninguna decisión sobre esto. Quiero jugar un gran torneo, con el grupo y de forma individual, no quiero pensar en nada más”, expresó.

Así mismo, Modric contó sobre la experiencia de liderar a Croacia una vez más a la Copa del Mundo y explicó cómo ha sido su adaptación a un país tan distinto como Qatar.

“Me siento bien. Estar aquí por cuarta vez, siendo capitán, es un honor. Hemos entrenado bien en estos cinco días, nos hemos acostumbrado al clima, a las difíciles circunstancias. Estoy bien físicamente, estoy sano y quiero que esto empiece ya”, comentó el 10.

Por último Modric recordó lo que la selección vivió al haber logrado el subcampeonato en 2018 pero aseguró que pasaron la página y ahora se encuentran centrados en esta nueva competición.

“Todo lo que pasamos en Rusia es una experiencia inolvidable. Vamos a hablar mucho de eso durante nuestra vida, pero ahora tenemos que concentrarnos en lo que tenemos por delante”, cerró.

La Croacia de Luka Modric debutó este miércoles en Qatar 2022 frente a Marruecos con empate a cero goles, en el que fue el primer partido del Grupo F.