Mujer confiesa que nunca ha alcanzado el clímax con su esposo y lo ocultó por más de 10 años

Cuando se trata de relaciones y de la vida en general, hay una cosa que sabemos que es verdad: la honestidad es siempre la mejor arma.

Algo que es difícil de mantener para algunas personas. Una mujer ha admitido que le ha estado mintiendo a su marido durante los últimos 10 años sobre su vida sexual.

La esposa, que ha preferido mantenerse en el anonimato, está pensando que finalmente podría ser el momento de sincerarse y decirle la verdad a su pareja, pero no está segura de si realmente es una buena idea, o por dónde podía empezar a contarle.

Tantas dudas tenía que recurrió a un experto en relaciones para recibir consejos sobre lo que debería hacer al respecto.

En una carta a la columna Relationship Rehab de la mujer explicó cómo había estado fingiendo orgasmos con su esposo desde que se conocieron y comenzaron a tener relaciones sexuales.

Confesó que nunca había alcanzado el clímax con él, por el contrario había estado actuando “montando un espectáculo” cada vez que tenían sexo.

“He estado con mi esposo durante 10 años y lo amo mucho. Disfruto de nuestra vida sexual, pero hay un gran problema: nunca he tenido un orgasmo con él.

Literalmente lo he estado fingiendo durante 10 años y ahora no sé qué hacer. Puedo llegar al clímax sola y tuve orgasmos con una pareja anterior, pero siempre he montado un espectáculo con mi marido en nuestras relaciones”, explica la mujer.

Continúa diciendo que cuando comenzó a fingir, pensó que sería algo que se resolvería por sí solo, pero eso no ha sucedido. Por eso ahora le asalta la duda de si debería decirle la verdad para que poder encarrilar su vida sexual.

Un experto en relaciones, Isiah McKimmie, dio algunas sugerencias útiles para que la pareja las pruebe y mejorar sus relaciones para ambos.

Explicó que uno de los principales problemas de “fingir” es que no le enseñas a tu pareja lo que realmente disfrutas durante el sexo, solo mientes para no “herirle”

McKimmie recomienda mejorar la comunicación y los juegos previos: hablar más sobre lo que se quiere y dedicar más tiempo a preparar los cuerpos para el sexo. Ella explica que las mujeres necesitan al menos 15-20 minutos de juegos previos al acto sexual.

También aconseja prepararse mentalmente y considerar hablar con un terapeuta sexual.

“No pierdas la esperanza de arreglar las cosas. He visto a muchas personas volver a encarrilar su vida sexual, incluso parejas que habían luchado durante décadas y pensaban que no era posible para ellos. También es posible para ti”, agrega.