VIDEO | El tropiezo de Raquel Vargas en plena transmisión de revista matutina

Jailyne Ojeda no deja de acaparar miradas en su cuenta de Instagram con publicaciones que siempre deleitan la pupila de sus 14 millones de admiradores. En esta oportunidad, la modelo subió un video de alto impacto donde deja admirar una de las partes de su cuerpo que más llama la atención.

Hace unas horas, la mexicana se mostró desde un gimnasio trabajando su retaguardia, usando ajustados atuendos deportivos de su línea de ropa Snatched by Jailyne. Sin embargo, lo que más sorprendió a sus seguidores es que las sexys prendas hacen resaltar a detalle cada centímetro de su curvilínea figura.

“Toda mi ropa de @jailynesnatched la diseño yo 🔥 I design all the clothes for my line myself 😘🇲🇽”, escribió al pie del clip que por el momento tiene casi 300,000 visualizaciones y una avalancha de halagos.

“Eres la chica más hermosa del mundo 🌎 🤤”, “Delicioso cuerpo 😍😋” y “Jailyne, eres la perfección absoluta 😍😍”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la joven en la caja de comentarios.

Previamente, Jailyne Ojeda celebró Día Internacional de la Mujer, con una recopilación de videos donde aparece luciendo sus encantos junto a varias de sus amigas, entre las que destacan celebridades como: Natti Natasha, Ana Bárbara y Alexa Dellanos.

Por: Diario NY.