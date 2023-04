“Somos tu familia”, le dice Emilio Estefan a Shakira tras compartir una emotiva foto de su reencuentro

Los Latin American Music Awards 2023, realizados en el MGM Grand Garden Arena, en la ciudad de Las Vegas, estuvieron cargados de muchas emociones. Uno de los momentos más emotivos para los presentes y los televidentes fue el show de Natti Natasha dedicado a su pareja Raphy Pina, quien se encuentra cumpliendo una condena en prisión.

La dominicana de 36 años subió al escenario de los famosos premios para estrenar su nueva canción ‘La Falta Que Me Haces’, un tema que refleja el dolor que siente al vivir sin Pina tras su encarcelamiento por hallarlo culpable de posesión ilegal de armas de fuego.

Luego de terminar se interpretar el nuevo sencillo la artista decidió ofrecer unas palabras cargadas de sentimientos que la hicieron quebrar su voz y mostrar sus ojos brillosos porque las lágrimas los inundaron.

“A todas las personas que necesitan esta canción, yo no sabía que la necesitaba hasta el día en que la creamos. En caso de que estés viendo Raphy, todos te amamos”, dijo la cantante con voz sentida y luego de retiró del escenario.

El tema que estrenó Natti muestra por primera vez su lado vulnerable luego de que su prometido, padre de su hija Vida Isabelle, y manager recibiera la sentencia de tres años y cinco meses de cárcel.

“Tú no sabes cuánta falta me haces… y me hago la fuerte… para que no sepas que me duele y que no sé vivir sin ti”, dice parte de la desgarradora letra de la canción que estrenó la dominicana en los Latin AMAs 2023.

En Instagram la artista decidió subir su presentación en el evento y escribir un sentido mensaje expresando qué hace ella para proteger a su familia y a ella misma.

“La música siempre ha sido el medio para expresar todo lo que siento y más en un momento tan difícil de explicar como este. No suelo hablar mucho, siendo esa mi manera no solo de cuidar mis sentimientos sino los de mi familia, amistades y todas las personas que aman a Raphy. En esta canción no quise guardarme nada y abrí mi corazón para que pudieran entender un poco de lo que siento y lo que estoy viviendo ahora mismo”, dice parte del mensaje que publicó.

El diseño que seleccionó Natti Natasha para promocionar su nuevo sencillo en todas las plataformas digitales es un retrato de ella con rostro triste en una hoja de cuaderno. El dibujo tiene zonas manchadas con lo que parecen ser lágrimas que derramó sobre la obra.

