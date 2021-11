FOTOS – VIDEO | Yanet García paraliza las redes exhibiendo sus atributos en lencería de hilos y transparencias

Yanet García sabe exprimir sus atributos al máximo. Tan es así, que la ex chica del clima aprovechó su cuenta de Instagram para presumir a sus más de 14.3 millones seguidores unas imágenes de alto impacto.

En esta oportunidad, la también coach fitness, paralizó la famosa red social con un par de fotografías en las que exhibió sus impresionantes atributos posando para la cámara de frente y de espaldas, en lencería color verde de encaje y transparencias.

“Cause it’s all about you and your future with me boy it’s so simple to see that this was destined to be ❤️”, se lee al pie de una de las postales que ha generado más de 334 mil corazoncitos rojos y casi mil 900 comentarios.

“¡Wow! Tienes un cuerpo de ensueño ❤️❤️”, dijo un usuario.

“Ese trasero es absolutamente perfecto 🍑🍑”, aseguró otro.

“Hermosa y sexy. Que cuerpo tan sabroso. Me encantas 😍😍”, agregó uno más.

Por si no fuera suficiente, Yanet García aprovechó su estancia en Yucatán, México, para modelar con otro diminuto atuendo que hace resaltar su torneada anatomía.