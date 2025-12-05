Principal
Viralizan a un Firulais que viajaba como pasajero en un microbús de la ruta 42-B
Usuarios de redes sociales viralizaron a un perrito raza “pastor cuscatleco” que viajaba tranquilamente en un microbús del transporte colectivo.
El video muestra al “Firulais” sacando su cabecita por la venta de un microbús de la ruta 42-B.
Firulais permanecía con la mirada atenta al intenso tráfico de San Salvador mientras el microbús hacía un alto en una parada.
La imágen del peludito sentado tranquilamente mientras lo llevan a su destino ha provocado miles de reacciones en redes sociales.
Aparatoso accidente deja varios lesionados en San Miguel
Un grave accidente de tránsito se reportó esta tarde noche en la carretera entre Chapeltique y Sesori, en cercanías al caserío Potosí, San Miguel.
El percance involucró a un vehículo liviano placas 929-339, cuyo conductor, por causas desconocidas, chocó contra la parte trasera de un camión
Según los reportes preliminares, este percance dejó varias personas lesionadas, por lo que fueron atendidos en el lugar por equipos de emergencia y, posteriormente, trasladados a un hospital para recibir atención médica.
Por su parte, las autoridades acudieron al lugar para verificar las causas del accidente y deducir responsabilidades.
Fiscalía coordina destrucción de droga incautada en diferentes procedimientos
La Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) verificaron la destrucción de droga que fue decomisada en diferentes procedimientos y que pertenece a 14 casos ya judicializados.
“Luego de realizar el pesaje, prueba de campo, registro y clasificación se determinó que son: 3,513 gramos de marihuana Y 13,108.53 gramos de cocaína, un valor económico de $333,553.26. dólares”, detalló la FGR.
Además, como parte de la droga destruida, se sumaban los 13 kilos de cocaína decomisada a una estructura que alquilaba inmuebles con el objetivo de almacenar la droga.
Dicha droga era proveniente de Guatemala y luego era distribuida a nivel nacional, agregaron las autoridades.
Auxilian a hombre que cayó de un árbol en Cabañas
Un hombre de 61 años cayó de un árbol de aproximadamente 8 metros de altura, en la colonia San Marcos, Guacotecti, departamento de Cabañas.
Los rescatistas fueron alertados de a emergencia y se desplazaron al lugar donde atendieron a la víctima, quien presentaba severas lesiones.
Le proporcionaron asistencia prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un centro médico para recibir atención médica especializada.
De momento, se desconoce la identidad de la víctima y sobre el estado de salud en el que se encuentra.