Principal
Vicepresidente Ulloa participa en prestigioso evento de CASALCO
El vicepresidente Félix Ulloa, participó como invitado de honor en la 39ª edición del Premio CASALCO, presidida por el Presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción, Casalco, José Antonio Velásquez, donde se reconoció a Holcim El Salvador con el máximo galardón del sector por su trayectoria, liderazgo y compromiso con el desarrollo del país.
Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa destacó que el sector construcción atraviesa su mejor momento en décadas. Según el Banco Central de Reserva de El Salvador, a agosto de 2025 esta industria registró un crecimiento del 29.8 %, posicionándose como la actividad económica de mayor expansión.
Asimismo, señaló que la construcción es “uno de los motores que aceleran el desarrollo y la productividad del país”, enfatizando que el 80 % de la inversión en infraestructura proviene del sector privado, un indicador claro de la confianza en la estabilidad y seguridad que hoy vive El Salvador. Subrayó que la seguridad ha abierto la ruta hacia el milagro del desarrollo económico, permitiendo la ejecución de proyectos de gran escala como el Aeropuerto del Pacífico, el Periférico Gerardo Barrios y el Periférico Claudia Lars, entre otros.
“Aprovechemos este momento histórico y sigamos impulsando proyectos que consolidan el desarrollo económico del país. El Salvador está listo para avanzar hacia una nueva etapa de modernización. Hoy estamos construyendo el nuevo rostro de nuestra nación, visible en cada obra de infraestructura que transforma la movilidad, la conectividad y la calidad de vida de todos los salvadoreños”, concluyó el Vicemandatario.
De acuerdo con CASALCO, actualmente se ejecutan más de 120 proyectos de construcción en todo el territorio, impulsados por un entorno de estabilidad y confianza. Solo el Área Metropolitana de San Salvador reporta más de $4,100 millones en inversiones liberadas por la COAMSS OPAMSS, especialmente en vivienda, turismo, logística y proyectos de uso mixto, reflejando un desarrollo urbanístico sin precedentes.
La presencia del Vicepresidente en este evento reafirma el compromiso del Gobierno con una industria que construye el nuevo rostro de El Salvador. En la ceremonia también participaron la Titular del Ministerio de Vivienda, Sra. Michelle Sol; el Titular del Ministerio de Obras Públicas, Romeo Herrera; el Secretario de Comercio e Inversión, Miguel Kattan; y el Director Ejecutivo de COAMSS – OPAMSS, Luis Rodríguez.
Principal
Ministra Michelle Sol destaca proyección histórica del sector construcción
El sector construcción atraviesa uno de sus mejores momentos, según afirmó la ministra de Vivienda, Michelle Sol, durante la entrega del Premio CASALCO 2025. La funcionaria destacó que, de acuerdo con estimaciones de CASALCO, el año 2025 podría cerrar con una inversión aproximada de $3,000 millones, una cifra que refleja el dinamismo del rubro.
La ministra subrayó la importancia de mantener un trabajo conjunto con el sector privado para enfrentar los desafíos habitacionales del país.
“Acompañamos en la entrega del Premio CASALCO 2025, y para nosotros siempre es un buen momento para estrechar lazos con los empresarios, porque solo uniendo esfuerzos podemos hacer frente a los desafíos de vivienda”, señaló.
Principal
Capturan a vendedores de celulares robados en San Miguel
Personal de Investigaciones de la policía lideró un operativo en diferentes zonas de San Miguel Centro tras conocer información de locales en los que se compran y venden objetos hurtados.
Como resultado, dos personas han sido capturadas, identificadas como:
▫️Ángela Yamileth Osorio Mira, de 37 años de edad.
Se le incautó:
👉🏼22 celulares
👉🏼7 tablets
▫️Jorge Eduardo Ramos Ramírez, de 35 años de edad.
Se le incautó:
👉🏼26 teléfonos
👉🏼3 tablets que el Gobierno entregó a estudiantes
Ambos no cuentan con ninguna documentación de la propiedad de los dispositivos.
Serán remitidos por el delito de receptación.
Principal
Operativo del CAM libera aceras y garantiza el libre tránsito en San Salvador Centro
La alcaldía de San Salvador Centro informó que este día, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) ejecutó un operativo de retiro de obstáculos y liberación de aceras como parte del Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro. Las acciones se desarrollaron en calle El Mirador, entre la 91 y 93 avenida Norte, así como en la 95 avenida Norte y 13 calle Poniente, en la Zona 3 del Distrito Capital.
De acuerdo con las autoridades, el operativo respondió a denuncias ciudadanas sobre elementos que impedían el libre tránsito vial y peatonal. Los agentes aplicaron el artículo 50 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y retiraron todos los obstáculos que obstruían el paso en los sectores intervenidos.
La alcaldía de San Salvador Centro reiteró su llamado a la población a reportar cualquier problemática relacionada con obstáculos o vehículos que bloqueen la vía pública al número 2511-6125, con el fin de mantener espacios seguros y ordenados para todos.