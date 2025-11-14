Vicepresidente Ulloa participa en prestigioso evento de CASALCO

El vicepresidente Félix Ulloa, participó como invitado de honor en la 39ª edición del Premio CASALCO, presidida por el Presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción, Casalco, José Antonio Velásquez, donde se reconoció a Holcim El Salvador con el máximo galardón del sector por su trayectoria, liderazgo y compromiso con el desarrollo del país.

Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa destacó que el sector construcción atraviesa su mejor momento en décadas. Según el Banco Central de Reserva de El Salvador, a agosto de 2025 esta industria registró un crecimiento del 29.8 %, posicionándose como la actividad económica de mayor expansión.

Asimismo, señaló que la construcción es “uno de los motores que aceleran el desarrollo y la productividad del país”, enfatizando que el 80 % de la inversión en infraestructura proviene del sector privado, un indicador claro de la confianza en la estabilidad y seguridad que hoy vive El Salvador. Subrayó que la seguridad ha abierto la ruta hacia el milagro del desarrollo económico, permitiendo la ejecución de proyectos de gran escala como el Aeropuerto del Pacífico, el Periférico Gerardo Barrios y el Periférico Claudia Lars, entre otros.

“Aprovechemos este momento histórico y sigamos impulsando proyectos que consolidan el desarrollo económico del país. El Salvador está listo para avanzar hacia una nueva etapa de modernización. Hoy estamos construyendo el nuevo rostro de nuestra nación, visible en cada obra de infraestructura que transforma la movilidad, la conectividad y la calidad de vida de todos los salvadoreños”, concluyó el Vicemandatario.

De acuerdo con CASALCO, actualmente se ejecutan más de 120 proyectos de construcción en todo el territorio, impulsados por un entorno de estabilidad y confianza. Solo el Área Metropolitana de San Salvador reporta más de $4,100 millones en inversiones liberadas por la COAMSS OPAMSS, especialmente en vivienda, turismo, logística y proyectos de uso mixto, reflejando un desarrollo urbanístico sin precedentes.

La presencia del Vicepresidente en este evento reafirma el compromiso del Gobierno con una industria que construye el nuevo rostro de El Salvador. En la ceremonia también participaron la Titular del Ministerio de Vivienda, Sra. Michelle Sol; el Titular del Ministerio de Obras Públicas, Romeo Herrera; el Secretario de Comercio e Inversión, Miguel Kattan; y el Director Ejecutivo de COAMSS – OPAMSS, Luis Rodríguez.

