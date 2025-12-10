Traileros despiden a un ser querido y utilizan un cabezal como carroza fúnebre

El Real Madrid sigue en el top 8 pese a la derrota de 1-2 contra el City en el Santiago Bernabéu y con esto evita los playoff de la Champions… por ahora.

Pese a caer, el Madrid está entre los primeros ocho gracias a las cuatro victorias obtenidas fechas atrás y a la mejor diferencia de goles obtenida.

Con 12 puntos, el Madrid está en el puesto número 7, mismo puntaje que el Liverpool, que ocupa la casilla 9, pero gracias a la mejor diferencia de goles aún está en una zona que le da el pase directo a los octavos de final.

Aún es pronto para decir que los de Xabi Alonso ya están clasificados a octavos de final, pues los dos partidos que le quedan no son con rivales accesibles.

Primero, el 20 de enero, jugarán contra el Mónaco y, ocho días más tarde, contra el Benfica. El Madrid aseguraría su pase solo si gana los dos juegos, de lo contrario, volvería a jugar los playoffs para luchar por un puesto en los octavos de final.

