Todo listo para disfrutar la magia de la Villa Navideña en el Centro Histórico
La noche del viernes 05 de diciembre, el Centro Histórico de San Salvador se llenará aún más de muchas luces, tras la inauguración del encendido de la Villa Navideña.
Salvadoreños y turistas extranjeros están invitados en asistir a la plaza Barrios para disfrutar de uno de los eventos más concurridos y esperados durante esta época de fin de año.
El espectáculo iniciará a las 5:00 p. m., con iluminación especial, actividades familiares, música en vivo y todo el ambiente que caracteriza la temporada navideña.
Por muchos años, la Villa Navideña se ha convertido en una tradición que reúne a familias completas y que atrae a turistas nacionales y extranjeros, bajo un clima de paz y de la seguridad que el país vive actualmente.
Captan el momento cuando motociclista es arrollado por camión en Ahuachapán
Una cámara de videovigilancia captó el preciso momento de un fuerte accidente de tránsito en una transitada carreta del distrito de Jujutla, Ahuachapán.
En el video que ha sido compartido en rede sociales, muestra cuando un motociclista intenta realizar un cruce, cuando, de manera repentina, es impactado por un camión.
El aparatoso choque provocó que el hombre fuera lanzado por varios metros junto con su motocicleta, mientras que se desconoce si el conductor involucrado huyó del lugar.
De acuerdo con reportes, el motociclista fue trasladado gravemente lesionado al hospital y, hasta el momento, se desconoce sobre su estado de salud.
Fuerte sismo sacude parte de la zona occidental del país
En las últimas horas, expertos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informaron sobre un sismo sensible para la población.
De acuerdo con el reporte de elementos del MARN, el movimiento telúrico ocurrió a las 10: 58 p.m. de ayer y tuvo una magnitud de 4.3 grados en la escala de Richter.
El epicentro del sismo se localizó frente a la costa del departamento de Usulután, a 44 kilómetros al suroeste de la Península San Juan del Gozo y con una profundidad de 49 kilómetros.
Hasta el cierre de esta nota las autoridades de Protección Civil no reportan personas lesionadas ni daños en infraestructuras.
Capturan a sujeto que en compañía de dos menores de edad transportaba fuerte paquete de drogas
Continúa el combate a las estructuras que se dedican a distribuir sustancias ilícitas en distintos puntos de país perjudicando la salud pública.
En las ultimas horas, elementos de la Fuerza Armada capturaron a un sujeto que en compañía de dos menores de edad transportaba un paquete de drogas.
Se trata de Ronald Alexander Melara Hernández, que junto a los menores fue sorprendido por los militares en Colonia Altavista, Tonacatepeque, San Salvador Este.
Al momento de la intervención se les incautaron porciones de marihuana, cocaína, metanfetamina, una balanza, tres celulares y $1,026.95 en efectivo, detallaron
Todos fueron entregados a la Policía Nacional Civil (PNC) y en las próximas horas será llevado ante la justicia por el delito de tráfico ilícito.