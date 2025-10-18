Principal
San Miguel realizará este sábado su Desfile de Correo
San Miguel da inicio a sus esperadas fiestas patronales con uno de los eventos más coloridos y tradicionales: el Desfile de Correo que se desarrollará este sábado.
El evento está programado que se desarrolle a las 5:00 de la tarde y comience desde el Estadio Charlaix hasta el Parque Guzmán.
El Desfile de Correo es solo el inicio de una serie de actividades que culminarán con el gran Carnaval de San Miguel, uno de los eventos más importantes y esperados de El Salvador.
Motociclista resulta gravemente lesionado en accidente
Socorristas brindaron los primeros auxilios este sábado que resultó lesionado un accidente de tránsito en el oriente del país.
El hecho se registró sobre la calle que de Febles conduce hacia Placitas, en el departamento de San Miguel.
El conductor fue identificado como Cristian Ovidio, de 20 años.
Los socorristas recomiendan a los conductores a respetar los límites de velocidad establecidos por la ley de tránsito
Le quitan la vida a transportista nicaragüense al llegar a zona fronteriza El Guasaule
Adolfo José Porras Rocha, un transportista nicaragüense de 56 años, le quitaron la vida a tiros en la zona fronteriza de en El Guasaule, municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca, en Honduras.
Según fuentes policiales, Porras Rocha fue interceptado por un grupo de delincuentes mientras descansaba dentro de la cabina del furgón, identificado con placas guatemaltecas.
Al parecer, el hombre fue atacado en un momento de pausa durante su recorrido. Los delincuentes lo atacaron a tiros en la cabeza y tras el hecho huyeron.
Habitantes de la zona, al percatarse de que el furgón permanecía estacionado durante muchas horas, llamaron a las autoridades policiales, que llegaron al lugar para resguardar la escena del crimen y comenzar las investigaciones.
Hasta ahora, se desconoce si los delincuentes robaron pertenencias de la víctima.
Flick es expulsado por protestar y no estará contra el Real Madrid
Hansi Flick, técnico del Barcelona, no se sentará en el banquillo del Santiago Bernabéu tras ser expulsado.
El juego está programado para este 26 de octubre.
Según Marca, el técnico blaugrana vio doble amarrilla por protestar pero podría ser castigado muy fuerte tras realizar los cortes de manga tras el gol de Ronald Araujo que dio la victoria a los blaugranas.
No es la primera expulsión de Flick con el Barcelona. En diciembre del 2024 ya vio la roja en el cruce contra el Betis.