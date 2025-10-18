San Miguel realizará este sábado su Desfile de Correo

Adolfo José Porras Rocha, un transportista nicaragüense de 56 años, le quitaron la vida a tiros en la zona fronteriza de en El Guasaule, municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca, en Honduras.

Según fuentes policiales, Porras Rocha fue interceptado por un grupo de delincuentes mientras descansaba dentro de la cabina del furgón, identificado con placas guatemaltecas.

Al parecer, el hombre fue atacado en un momento de pausa durante su recorrido. Los delincuentes lo atacaron a tiros en la cabeza y tras el hecho huyeron.

Habitantes de la zona, al percatarse de que el furgón permanecía estacionado durante muchas horas, llamaron a las autoridades policiales, que llegaron al lugar para resguardar la escena del crimen y comenzar las investigaciones.

Hasta ahora, se desconoce si los delincuentes robaron pertenencias de la víctima.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...