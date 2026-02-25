Samsung apuesta por una experiencia más intuitiva con actualización de Bixby en One UI 8.5

El 93 % de los salvadoreños aprueba la gestión del presidente Nayib Bukele, según los resultados de una encuesta realizada por data poll, presentados ayer en el programa Las Cosas como Son.

De acuerdo con Rosmeo Auerbach, director de datapoll, el estudio de opinión fue realizados en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Santa Ana, San Miguel, Sonsonate y Usulután, entre el 14 y el 18 de febrero anterior.

«El 93 % vuelve a decir que lo aprueba [gestión presidencial], el 5 % lo desaprueba, y hay un 2 % que opta por no opinar. Sigue siendo el 93 % la aprobación del presidente de la república; altísima», dijo Auerbach, en referencia a resultados muy similares de otras casas encuestadoras.

También informó que la ciudadanía otorga al mandatario una calificación de 9.3 por su labor en el Ejecutivo.

Auerbach señaló que esta ponderación demuestra que el presidente Bukele continúa siendo reconocido por los salvadoreños ante los cambios que ha desarrollado en el país luego de más de seis años al frente del Gobierno.

«Sigue siendo una nota ni siquiera alta, altísima. A mí que me encanta este tema y que analizo los países, ahorita Donald Trump anda por el 32 % de aprobación; Javier Milei se pone feliz cuando anda por el 50 %», indicó.

Y añadió: «Cualquier presidente, lo vivimos con Gustavo Petro (Colombia) y Gabriel Boric (Chile), cualquier presidente después de 12 meses tiene un desgaste».

A la vez, citó a otros mandatarios que luego de un corto periodo de asumir funciones sus evaluaciones fueron disminuyendo, mientras que el presidente Bukele ha mantenido calificaciones altas, tanto como persona como por su gestión.

Por otra parte, de cara a los comicios generales de 2027, datapoll indagó entre los encuestados por cuál partido votarían en la elección de presidente de la república, dando como resultado que el 89 % afirmó que por Nuevas Ideas; mientras que en segundo lugar quedó el partido ARENA, con el 4 %; el FMLN obtuvo 3 %; en tanto que VAMOS, GANA y PCN recibieron 1 % cada uno.

«Esto es importante; aquí se está preguntando sin la foto (del candidato), y la gente tiene completamente identificado que la bandera de la N es la del presidente, no necesita que vaya foto. Peligroso ese 89 % se hace 90 %, 91 %, o 92 %. La gente tiene muy claro quién está liderando este proyecto», aseveró Auerbach.

Remarcó que los salvadoreños siguen respaldando al presidente Bukele, y muestra de ello es el resultado del estudio de opinión, que para el caso de preferencia electoral se hizo con papeleta en mano.

Asimismo, el sondeo, que tuvo 960 encuestas válidas -según su ficha técnica- evaluó la preferencia partidaria de la población en los departamentos muestreados; resultando en el departamento de San Salvador el partido Nuevas Ideas en primer lugar, con el 81 %; VAMOS 7 %, ARENA 5 %, FMLN 3 %, GANA 2 % y PCN 1 %.

Por otra parte, la encuesta consideró la evaluación que hace la población de la Asamblea Legislativa, Órgano de Estado al que le otorgó 6.8 de calificación.

Sobre esta, el representante de datapoll matizó en la entrevista que «la Asamblea incluye a todos los partidos; la calificación es general».

