Principal
Salud proyecta vacunar a más de 1 millón de mascotas contra la rabia
Con el objetivo de garantizar el cuidado de la salud de la población, el Ministerio de Salud (Minsal) inició su campaña de vacunación canina y felina a escala nacional, enfocada en la aplicación de dosis antirrábica para prevenir el contagio en humanos.
La campaña inició esta semana y se mantendrá vigente hasta el 27 de marzo de este año, en la que se ha proyectado vacunar a 1,500,000 mascotas.
Dicha iniciativa dispondrá de tres modalidades de ejecución, que contempla las jornadas casa por casa, las móviles en puntos de encuentro como parques o centros recreativos y la vacunación en todas las unidades de salud.
Entre los beneficios de la vacunación contra la rabia están priorizar la protección humana y luego las mascotas; prevenir una enfermedad 99 % mortal y bloquear su transmisión, permitiendo salvar vidas al evitar complicaciones neurológicas y la necesidad de tratamientos post-exposición.
Dentro de los requisitos para que las personas puedan acudir a las unidades de salud con sus mascotas, es que deben tener de tres meses de edad para poder aplicarles la vacuna antirrábica y presentarse a la unidad de salud más cercana de lunes a viernes en el horario de 1:30 p.m. a 3:30 p.m.
Los equipos de salud están conformados por inspectores de saneamiento ambiental, enfermeras, promotores, doctores y veterinarios altamente capacitados para la atención oportuna de los dueños y sus mascotas.
«Proteger a las familias salvadoreñas de enfermedades zoonóticas, es parte de la labor que como Sistema de Salud se está impulsando para asegurar un entorno saludable en las comunidades», indicó el Minsal.
De esta forma, el ministerio continuará mejorando la salud de los salvadoreños, lo cual refleja la importancia de la promoción de estos esfuerzos por medio de esta labor que busca el bienestar de todos.
Principal
Unión Portuaria del Pacífico realiza labores de dragado en el puerto de Acajutla
La Unión Portuaria del Pacífico (UPDP) ejecuta trabajos de dragado en el puerto de Acajutla siendo este un paso clave dentro del proceso de modernización y ampliación de la infraestructura portuaria de El Salvador.
«Se están realizando trabajos de dragado para mantener y mejorar la profundidad del puerto, retirando los sedimentos que se acumulan con el tiempo […] lo que permitirá recibir barcos más grandes y operar de forma más segura y eficiente», destacó la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).
Según indicó la autónoma, las mejoras se ejecutan por etapas, sin afectar las operaciones de la terminal marítima. Además, permite que los barcos entren, operen y salgan con mayor capacidad y seguridad.
Con dichos trabajos, el puerto podrá recibir embarcaciones de mayor tamaño, lo que mejora la competitividad del comercio marítimo, optimiza la logística portuaria y prepara al puerto para el crecimiento futuro
Por otra parte, destacó que las labores se desarrollan con equipos especializados y bajo medidas de control y seguimiento ambiental, conforme a los protocolos aplicables para este tipo de trabajos.
«El país avanza de manera planificada y gradual en las intervenciones de infraestructura portuaria, fortaleciendo activos estratégicos para el desarrollo económico y el comercio marítimo», comunicó.
Jetset
Las apuestas del Super Bowl enloquecen con el show de Bad Bunny
La popularidad del puertorriqueño, sumada a la tensión política por la ofensiva antimigración en Estados Unidos, ha disparado las expectativas alrededor del icónico show del domingo.
Según estimó la American Gaming Association (AGA), las apuestas legales alrededor de la final de la liga de fútbol americano (NFL) crecerán este año más de un 20% hasta los 1.760 millones de dólares.
Los Seattle Seahawks superan a los New England Patriots como favoritos al título en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, pero los apostantes buscarán fortuna también en detalles fuera del emparrillado.
El concierto de Bad Bunny, tan rodeado de hermetismo, despierta todo tipo de conjeturas.
Entre las más populares está adivinar la canción que abrirá el recital del reguetonero («Tití Me Preguntó» lidera las predicciones en una popular casa de apuestas) y la que cerrará («DtMF»).
También se pronósticos admitirán sobre si interpretará algún tema inédito y la duración exacta del show.
Como cada año el misterio también gira alrededor de los invitados al escenario, que suelen ser otros artistas, como fue el propio Bad Bunny en el recital de 2020 de Shakira y Jennifer López, pero también otro tipo de celebridades como la extenista Serena Williams, que subió a bailar el año pasado junto a Kendrick Lamar.
En esta ocasión, entre los nombres que más se barajan están el del colombiano J Balvin, los puertorriqueños Jowell & Randy y las estadounidenses Cardi B y Missy Elliott, en caso de que el Conejo Malo abra la puerta a una contribución en inglés.
Más incluso que las casas de apuestas, los mercados de predicción permiten hacer volar la imaginación sobre cualquier aspecto del esperado concierto, incluido si su protagonista comparará con vestido o falda o el tipo de sombrero que puede usar.
Tras su mensaje de protesta del domingo en los premios Grammy, la expectación también se concentra en ver si volverá a arremeter sobre el escenario contra el ICE, el servicio policial de inmigración que está en el ojo del huracán tras matar a tiros a dos manifestantes estadounidenses en Mineápolis.
La creatividad de las apuestas apunta también a la competencia propiamente deportiva, en la que los Patriots pugnarán por recuperar la gloria perdida tras el fin de la dinastía de Tom Brady.
Por ahora, los pronósticos del otro gran servicio de apuestas se decantan en un 60% por un triunfo de los Seahawks, con el que se cobrarían revancha de su dolorosa derrota ante New England en el Super Bowl de 2015.
Con ese escenario en mente, el quarterback de Seattle, Sam Darnold, surge con más opciones de ser elegido MVP (Jugador Más Valioso) de la final por delante de su homólogo de New England, el joven Drake Maye.
El resultado final es otro presagio habitual, incluida la posibilidad de que se produzca un «scorigami», es decir, una puntuación que nunca ocurrió en las 59 ediciones anteriores del Supertazón.
A partir de ahí se abre un interminable abanico de opciones, desde el autor del primer touchdown a la posible irrupción de un espectador en el campo hasta el color de la bebida energética con la que, como manda la tradición, será bañado el entrenador ganador (naranja y azul van en cabeza).
Internacionales
El papa pide evitar «nueva carrera armamentística», ante expiración de tratado nuclear EE.UU.-Rusia
El papa León XIV alertó este miércoles del riesgo de una «nueva carrera armamentística», a pocas horas de que expire el último acuerdo entre Estados Unidos y Rusia que limita el despliegue de armas nucleares de ambas potencias.
«Hago un llamamiento urgente a no dejar caer este instrumento sin intentar garantizarle un seguimiento concreto y eficaz», dijo el pontífice estadounidense, y consideró que es «más urgente que nunca reemplazar la lógica del miedo y la desconfianza por una ética compartida».
«Hagan todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística, que amenazaría aún más la paz entre las naciones», añadió al término de su audiencia semanal en el Vaticano.
El último tratado de limitación de armamento nuclear vigente entre Estados Unidos y Rusia, conocido como Nuevo START, expira el jueves y con ello las restricciones a las dos principales potencias atómicas del mundo.
El acuerdo fue firmado en 2010 y obligaba a ambas partes a limitar su armamento a 800 lanzadores y bombarderos pesados, así como a 1.550 ojivas estratégicas ofensivas desplegadas.
También incluía un mecanismo de verificación.
Rusia anunció en febrero de 2023 la suspensión de su participación en el tratado sin retirarse formalmente, y aseguró que continuaría respetando los límites establecidos.
El martes, el Kremlin había avisado de que el mundo se adentra en una coyuntura «peligrosa» con la expiración del tratado.
El gobierno ruso ofreció una prórroga de un año, aunque el portavoz de la presidencia, Dmitri Peskov, afirmó el martes en declaraciones a la prensa que todavía no hemos recibido respuesta de los estadounidenses a esta iniciativa».
Si el tratado no se prorroga, las dos principales potencias nucleares del mundo «se quedarían sin un documento fundamental que limite y controle estos arsenales», añadió Peskov.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en septiembre que una prórroga del acuerdo Nuevo START «suena como una buena idea», pero desde entonces no trascendió ningún paso en ese sentido.