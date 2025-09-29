Principal
Rescatan a perrito que cayó al fondo de un pozo de desagüe en Nejapa
Un perrito que había caído en un pozo de desagüe fue rescatado por un equipo de Protección Civil, informaron las autoridades.
El canino fue rescatado con vida, gracias a la pronta respuesta de parte del personal de dicha institución que puso su conocimiento
El hecho se registró esta tarde en el redondel de Nejapa, frente a Valle Dulce, San Salvador.Viajar El Salvador
Según el informe, el animal se lastimó una patita durante el incidente, por lo que recibió atención inmediata tras ser puesto a salvo y fue llevado a una evaluación médica.
Siete lesionados, entre ellos un bebé, deja fuerte choque en carretera al Puerto de La Libertad
Al menos siete personas resultaron lesionadas tras un fuerte accidente entre dos vehículos, ocurrido esta tarde en el kilómetro 30 de la carretera que conduce al Puerto de La Libertad.
Las autoridades informan que, entre los lesionados, se encuentra un menor de apenas un año y medio.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña de la seccional de El Majahual y otros cuerpos de socorro atendieron la emergencia, estabilizando a las víctimas.
Además, todos los pacientes fueron trasladados hacia distintos centros asistenciales en Santa Tecla, La Libertad.
Motocicleta se incendia tras fuerte accidente en Ahuachapán
Un fuerte accidente de tránsito se registró este día, en cercanías a la entrada del distrito de Atiquizaya, sentido que conduce hacia Turín, Ahuachapán.
De acuerdo con los reportes, una motocicleta prendió en llamas en plena carretera al verse involucrada en el percance vial.
Tras el fuerte impacto, la motocicleta se incendió y fue consumida por las llamas, mientras que su conductor y las demás personas involucradas resultaron ilesas.
De momento, no se ha establecido cómo sucedieron los hechos y quien tendría la responsabilidad de este percance.
Mientras tanto, el conductor fue traslado de inmediato a un centro asistencial.
Realizan jornada de limpieza en las vías y drenajes de diversos puntos del país
Con el objeto de prevenir y minimizar inundaciones ante las lluvias, trabajadores del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) realizaron una jornada de limpieza de drenajes y alcantarillas para
Los trabajos de mitigación se realizan en distintos puntos del país, donde removieron todos los desechos que obstruían el paso del agua.
Estas jornadas de limpieza se realizan en las zonas más vulnerables del país para resguardar las vidas de los salvadoreños.
Cabe señalar que es importante que los salvadoreños tomen conciencia y eviten tirar basura en las calles o quebradas ya que esto reduce las probabilidades de que ocurra una tragedia.