Registro Electoral en el exterior crece casi 30 %, según el TSE

El Registro Electoral en el exterior ha tenido un incremento de casi 30 % respecto del último proceso electoral (2024) hasta el pasado 30 de abril, informó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano.

De acuerdo con las cifras que presentó en la comisión política de la Asamblea Legislativa, hasta la fecha referida el registro contabilizó 960,928 salvadoreños con documento único de identidad (DUI) con dirección en el exterior, lo que equivale a 16,244 nuevas inscripciones desde la última actualización, el pasado 6 de marzo, cuando se reportaron 944,684.

«Al cierre del 30 de abril tenemos una cantidad de 960,928 salvadoreños con DUI con dirección en el exterior, esta es una cantidad sumamente importante, es 29.7 % de crecimiento con respecto de las elecciones de 2024», expresó la presidenta del organismo colegiado.

También señaló que dicho registro continuará en aumento en los próximos meses, tal como ha ocurrido en los anteriores.

El TSE mantiene activa la campaña para que los salvadoreños en el exterior actualicen su dirección en el DUI. La fecha límite es el 29 de noviembre.

«Si comenzaste una nueva etapa en otro país… no esperes más: ¡Actualiza la dirección en tu DUI! Si ahora vives fuera del territorio nacional, podrás votar remoto por internet desde tu celular, tableta o computadora. Recuerda: tienes hasta el 29 de noviembre de 2026 para actualizar tu dirección en el DUI y votar más fácil», reiteró ayer el tribunal.

Soriano destacó que desde el inicio de la actual gestión en el TSE se ha impulsado el desarrollo de un trabajo técnico y profesional, enfocado en la modernización institucional, la capacitación del personal y la incorporación de tecnología.

A su juicio, tomando en cuenta los factores mencionados, están preparados para afrontar los cambios que puedan surgir a través de las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa y las implicaciones que estas tengan en la normativa vigente en relación con el voto y la representación directa de la diáspora en la Asamblea Legislativa.

En las últimas semanas, personal del tribunal ha desarrollado visitas a miembros de la diáspora como parte del proceso preelectoral, con el fin de evaluar las condiciones para que los salvadoreños puedan ejercer el sufragio desde el país en el que residen.

Lo anterior, según el TSE, se da en cumplimiento de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, de manera que se promueva una participación informada, inclusiva y en igualdad de condiciones.

COMISIÓN POLÍTICA DICTAMINA PARA RATIFICAR REFORMAS

La comisión política del congreso emitió ayer dos dictámenes a favor de ratificar los acuerdos constitucionales con reformas al inciso primero del artículo 79 de la Constitución de la República, para permitir representación directa de la diáspora en la Asamblea Legislativa; y a los incisos primero y tercero del artículo 208, para despartidizar el Tribunal Supremo Electoral, en el sentido de que los partidos políticos ya no propongan a tres de los cinco magistrados del organismo colegiado. Ambos dictámenes fueron aprobados por mayoría (ocho votos).

Me gusta esto: Me gusta Cargando...