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Registro Electoral en el exterior crece casi 30 %, según el TSE
El Registro Electoral en el exterior ha tenido un incremento de casi 30 % respecto del último proceso electoral (2024) hasta el pasado 30 de abril, informó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano.
De acuerdo con las cifras que presentó en la comisión política de la Asamblea Legislativa, hasta la fecha referida el registro contabilizó 960,928 salvadoreños con documento único de identidad (DUI) con dirección en el exterior, lo que equivale a 16,244 nuevas inscripciones desde la última actualización, el pasado 6 de marzo, cuando se reportaron 944,684.
«Al cierre del 30 de abril tenemos una cantidad de 960,928 salvadoreños con DUI con dirección en el exterior, esta es una cantidad sumamente importante, es 29.7 % de crecimiento con respecto de las elecciones de 2024», expresó la presidenta del organismo colegiado.
También señaló que dicho registro continuará en aumento en los próximos meses, tal como ha ocurrido en los anteriores.
El TSE mantiene activa la campaña para que los salvadoreños en el exterior actualicen su dirección en el DUI. La fecha límite es el 29 de noviembre.
«Si comenzaste una nueva etapa en otro país… no esperes más: ¡Actualiza la dirección en tu DUI! Si ahora vives fuera del territorio nacional, podrás votar remoto por internet desde tu celular, tableta o computadora. Recuerda: tienes hasta el 29 de noviembre de 2026 para actualizar tu dirección en el DUI y votar más fácil», reiteró ayer el tribunal.
Soriano destacó que desde el inicio de la actual gestión en el TSE se ha impulsado el desarrollo de un trabajo técnico y profesional, enfocado en la modernización institucional, la capacitación del personal y la incorporación de tecnología.
A su juicio, tomando en cuenta los factores mencionados, están preparados para afrontar los cambios que puedan surgir a través de las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa y las implicaciones que estas tengan en la normativa vigente en relación con el voto y la representación directa de la diáspora en la Asamblea Legislativa.
En las últimas semanas, personal del tribunal ha desarrollado visitas a miembros de la diáspora como parte del proceso preelectoral, con el fin de evaluar las condiciones para que los salvadoreños puedan ejercer el sufragio desde el país en el que residen.
Lo anterior, según el TSE, se da en cumplimiento de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, de manera que se promueva una participación informada, inclusiva y en igualdad de condiciones.
COMISIÓN POLÍTICA DICTAMINA PARA RATIFICAR REFORMAS
La comisión política del congreso emitió ayer dos dictámenes a favor de ratificar los acuerdos constitucionales con reformas al inciso primero del artículo 79 de la Constitución de la República, para permitir representación directa de la diáspora en la Asamblea Legislativa; y a los incisos primero y tercero del artículo 208, para despartidizar el Tribunal Supremo Electoral, en el sentido de que los partidos políticos ya no propongan a tres de los cinco magistrados del organismo colegiado. Ambos dictámenes fueron aprobados por mayoría (ocho votos).
Internacionales
Sheinbaum recibirá a BTS y convoca a sus fans al zócalo de México
BTS se presentará en la capital mexicana los días 7, 9 y 10 de mayo. Sheinbaum intentó promover, sin éxito, otros conciertos de la banda luego que las poco más de 135.000 entradas se vendieran en minutos y muchos quedaran frustrados por no conseguir lugar.
La reunión en el Palacio de Gobierno está prevista para las 17h00 locales (23h00 GMT) de este miércoles.
«Si viene mucha gente», dijo, «podemos abrirles un balcón del lado, de un ladito de ahí para que los saluden porque pues es algo bonito y además de amistad entre Corea y México», dijo la presidenta.
«Tienen su propia seguridad y todo, pero pueden asomarse», añadió la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.
BTS despierta fervor en México. Jóvenes recrean sus coreografías en plazas, otros se reúnen a comer comida coreana en lugares decorados con las fotos de los cantantes, algunos incluso estudian coreano.
La presidenta envió una carta a su homólogo surcoreano para pedir que la banda abriera nuevas fechas para conciertos.
«Me regresó una carta diciendo que iba a hacer todas las gestiones, que le daba mucho gusto que un grupo tuviera tanto éxito con las y los jóvenes mexicanos», aseguró Sheinbaum. «Gracias a él se pudo dar este encuentro», añadió.
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Acusado de feminicidio enfrentará juicio en San Salvador
Gabriel López Meléndez fue enviado a juicio por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su compañera de vida, así decidió el Juzgado Especializado Segundo de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 3 de agosto de 2025 en el distrito de Apopa a raíz de una discusión que se prolongó durante varias horas hasta que el sujeto comenzó a agredir físicamente a la víctima.
«Mientras la pareja se encontraba en una habitación de su vivienda junto a uno de sus hijos, López, motivado por celos, habría comenzado una discusión y golpeó a la víctima en el estómago y el resto del cuerpo hasta quitarle la vida», se detalló en la acusación.
Posteriormente, López acudió a socorristas para solicitar ayuda, sin embargo, cuando estos llegaron, la víctima ya había muerto por las múltiples lesiones.
En el peritaje forense, que fue parte del desfile de pruebas de la Fiscalía, se determinó que la causa de muerte fue un trauma cerrado de abdomen de tipo contuso.
La investigación determinó que López Meléndez y la víctima mantenían una relación sentimental marcada por violencia psicológica y física ejercida por él. Además, el imputado intentaba controlarla y la maltrataba tras constantes episodios de celos.
Al valorar la oferta probatoria del ministerio público, el juzgado identificó elementos suficientes y relevantes para admitir la acusación y remitir el proceso a la etapa de sentencia. Asimismo, ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el procesado, que se enfrenta a una posible condena de más de 30 años de prisión.
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Imponen 10 años de cárcel a cuatro hombres por amenazar a persona para que abandonara su casa
Luis Armando Márquez Tovar, Jonathan Alexander Veliz Umaña, Jorge Alberto Landaverde Rivas y José Samuel Lima Flores fueron condenados a 10 años de cárcel cada uno por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. La pena carcelaria fue impuesta por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
Los hechos ocurrieron el 27 de diciembre de 2021, en el distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
La Fiscalía logró comprobar que ese día, aproximadamente a las 8:30 p. m., los ahora condenados llegaron a la vivienda de la víctima, quien tenía abierta la puerta balcón del inmueble para amenazarla con que debía abandonar el lugar.
En el desarrollo de la vista pública, la víctima declaró que uno de los sujetos hablaba por teléfono y, entre insultos, le exigió que tomara el celular porque querían hablar con él, además de pedirle que se dejara tomar una fotografía.
«La víctima al ver el semblante intimidante de los imputados, tomó el teléfono celular y escuchó que la persona al otro lado de la llamada le advirtió que, si no accedía a tomarse la fotografía, enviaría a otras personas para dispararle», detallaron las fuentes. Ante la negativa de la víctima, los procesados lo amenazaron para que abandonara el lugar. Por temor a que las amenazas se concretaran, la víctima se vio obligada a dejar su vivienda.