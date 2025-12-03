Principal
Presidente de Google Cloud Latinoamérica visita Doctor SV
Cuatro sujetos son detenidos por la Policía por conducir en estado de ebriedad
La Policía reportó la detención de cuatro sujetos en diferentes zonas del país, tras ser sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad, poniendo en riesgo la seguridad vial y la integridad de terceros.
En Chinameca, San Miguel Oeste, fue arrestado Herberth Antonio Paredes Chávez, quien manejaba con 238° de alcohol y terminó impactando su vehículo contra otro que se encontraba estacionado. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, sobre la 11 calle poniente y 1ª Avenida Norte.
Asimismo, en la calle hacia Río Chiquito, en San Ignacio, Chalatenango Norte, fueron intervenidos José Luis Rivera Chávez, con 91° de alcohol, y Joel de Jesús Vásquez Rivera, quien registró 24° de alcohol.
En Santa Ana Oeste, sobre la calle que conduce del cantón El Coco hacia Chalchuapa, fue detenido Luis Ángel Lemus Barrera, quien manejaba una motocicleta con 101° de alcohol.
Lorena Peña reaparece en Cuba tras cambios políticos en Honduras
La dirigente del FMLN, Lorena Guadalupe Peña, reapareció públicamente en La Habana, Cuba, donde ofreció un discurso centrado en la “dignidad de las mujeres”.
Su intervención ocurre mientras en El Salvador ella y su hija, Ana Virginia Guardado Peña, enfrentan una condena civil por enriquecimiento ilícito. La Cámara Primero de lo Civil ordenó que ambas reintegren al Estado 150,762.86 dólares tras no justificar el incremento de su patrimonio. La resolución también inhabilitó a Peña para ejercer cargos públicos durante los próximos diez años.
La reaparición de Peña coincide con el proceso electoral celebrado recientemente en Honduras, país donde, según información difundida en redes sociales, habría recibido asilo político. Peña, junto a otras dos exdirigentes del FMLN, ha sido mencionada en ese contexto debido a que el partido de la presidenta Xiomara Castro no logró mantenerse en el poder, quedando en la tercera posición. Este resultado ha generado nuevas discusiones públicas sobre la situación migratoria de las exdirigentes salvadoreñas y el futuro de su presunto exilio.
Internacionales
¡Insólito! Mapache irrumpe en una licorería y lo hallan desmayado en el baño: «Se emborrachó»
Una insólita y graciosa escena ocurrió en una licorería de Ashland, Virginia, en los Estados Unidos de América (EUA), el pasado sábado por la mañana, cuando un mapache, ¡sí, un mapache!, accidentalmente destrozó la tienda y acabó ebrio.
De acuerdo con reportes locales, los dueños se llevaron una sorpresa cuando abrieron el local al día siguiente y la encontraron hecha un desastre y con varias botellas quebradas en el piso.
Inicialmente, todos pensaron que se había tratado de un atracó o algo similar, sin embargo, se llevaron una tremenda sorpresa cuando en el baño encontraron al culpable.
Se trataba de un pequeño y tierno mapache, que fue hallado completamente borracho y tumbado en el baño. “Se emborrachó luego de irrumpir en una licorería”, dijeron medios locales.
Pese a todo, trascendió que el hecho no causó daños en el mapache, salvo, quizá una resaca.
Tras encontrar el mapache, los gestores de la tienda fueron muy amables y lejos de reaccionar mal se contactaron con Refugio y Protección Animal del Condado de Hanover, quienes confirmaron que el peludito está bien.
“Después de unas horas de sueño y sin ninguna señal de lesión (salvo quizás una resaca y malas decisiones), fue liberado sano y salvo de nuevo en su hábitat natural, con la esperanza de haber aprendido que el allanamiento no es la solución”, declaró el Refugio.