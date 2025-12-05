Principal
Presidente Bukele invita a la inauguración de la Villa Navideña del Centro Histórico
El Presidente Nayib Bukele anunció este viernes la inauguración de la Villa Navideña 2025 en el Centro Histórico de San Salvador, un espacio completamente renovado que abrirá sus puertas desde las 5:00 de la tarde.
El parque navideño incluye tres plazas restauradas, nuevos espacios interactivos, espectáculos diarios, la Estación del Tren, la Fábrica de Galletas, la Casa del Grinch, la Casa de Santa y la Casa de Lula. Además, contará con talleres, música, desfiles, un Mercado Navideño y el que será el árbol de Navidad más grande de Centroamérica.
Según el mandatario, la Villa Navideña estará abierta todos los días de diciembre, de 10:00 a.m. hasta la medianoche, sin ningún costo para los visitantes.
Principal
Extranjeros capturados en altamar con drogas son condenados a diez años de prisión
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a diez años de prisión a los ecuatorianos Carlos Alfredo Catato Malave, Junior Alexander Lucas Mero y Manuel Enrique de la Rosa González, así como a los mexicanos Fermín Cortez Leiva, Félix José Rosales García y Abel Ramos Meza, tras ser encontrados culpables del delito de tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública.
Los hechos ocurrieron el 12 de octubre de 2024, cuando elementos de la Fuerza Naval interceptaron una lancha a 920 millas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en La Paz, en la que viajaban los ecuatorianos.
En la embarcación se incautaron 1,551 paquetes de cocaína, valorados en $38,992,140.
Posteriormente, una segunda embarcación fue interceptada con los tres mexicanos, quienes tenían la tarea de abastecer a la tripulación ecuatoriana con combustible y alimentos.
Durante la vista pública, los imputados dijeron ser pescadores, aceptaron el delito y pidieron disculpas a la República de El Salvador.
Internacionales
Juan Orlando Hernández agradece a Donald Trump y a Honduras en su primer mensaje en libertad
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, envió su primer mensaje público tras obtener la libertad luego de recibir un indulto por parte del Gobierno de los Estados Unidos.
“¡Gracias a Dios! Mi gratitud al Presidente Donald Trump, a mi familia, a mis amigos y al noble pueblo hondureño por su apoyo inquebrantable. Hoy tengo la bendición de dirigirme a ustedes en libertad”, expresó Hernández en su comunicado dirigido a Honduras y al mundo.
El exmandatario, recientemente favorecido con la decisión del gobierno estadounidense, destacó que este nuevo capítulo representa para él una oportunidad de reencontrarse con su país y con quienes lo han acompañado durante su proceso legal.
Internacionales -deportes
Así quedan los 12 grupos del Mundial de fútbol 2026
Los bombos del Mundial 2026 ya repartieron suerte entre las 48 selecciones participantes: 42 ya están clasificadas y los otros seis cupos aún deberán definirse en el repechaje.
El sorteo, que se celebró en Washington D.C., definió la composición de los 12 grupos en lo que será el Mundial con más equipos de la historia.
El calendario completo del torneo, con fechas, horarios y sedes se conocerá después.
Así queda el cuadro del Mundial.
Para América Latina y España, los cruces ofrecen algunos duelos del más alto nivel, así como enfrentamientos inéditos, que marcarán el rumbo del campeonato.
México, uno de los anfitriones, encabezará el Grupo A con la presión de disputar el partido inaugural (frente a Sudáfrica) aunque con la ventaja de jugar en el Estadio Azteca, frente a su afición.
El resto del grupo lo completarán Corea del Sur y el ganador de una repesca europea que disputarán Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.
El también anfitrión Estados Unidos se medirá en el Grupo D con Paraguay, Australia y el misterio de otra repesca de UEFA, mientras Canadá vive un escenario similar en el Grupo B junto a Qatar, Suiza y otra selección de repesca que podría ser Italia.
Entre las selecciones latinoamericanas, el sorteo perfiló un camino relativamente fácil para Brasil en el Grupo C, cuyo único rival aparentemente fuerte es Marruecos. Completan el elenco Haití y Escocia.
El vigente campeón, Argentina, quedó en un Grupo J en el que a priori no debería tener muchas complicaciones: Argelia, Austria y Jordania.
Colombia vivirá un estreno más complejo en el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y una selección que clasifique por la repesca de la FIFA (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).
Ecuador, por su parte, tendrá que lidiar con la siempre temible Alemania, por lo que deberá esforzarse al máximo para vencer a Costa de Marfil y Curazao, la cenicienta del grupo.
Uruguay quedó emparejada con España en el Grupo H, en el que en principio será el duelo más potente de la fase de grupos.
La selección española llega con la etiqueta de favorita, mientras Uruguay aspira a todo como en cada Mundial. La pequeña Cabo Verde y Arabia Saudita completan el grupo.
Cuándo sabremos el calendario completo
La FIFA anunció que será el sábado, 6 de diciembre, cuando se revelará el calendario completo.
El presidente del organismo, Gianni Infantino, revelará la serie de estadios y horarios donde se jugarán los partidos de la ronda de grupos definida en el sorteo, así como las fases de eliminación.
«La transmisión se llevará en vivo a través de las plataformas de FIFA, incluyendo FIFA.com y el canal de YouTube de FIFA, asegurando que los aficionados de todo el mundo puedan seguir este hito en tiempo real», adelantó la FIFA.
La presentación está programada para las 12:00 del este de EE.UU. (17:00 GMT) también desde Washington D.C.