Internacionales
Presidenta interina de Venezuela comienza a gobernar bajo presión
Delcy Rodríguez inicia formalmente este martes su gobierno interino en Venezuela bajo la presión de cumplir las demandas energéticas de Estados Unidos y reacomodar el chavismo sin Nicolás Maduro.
Rodríguez, de 56 años, fue investigada ante el Parlamento el lunes, casi en el mismo momento en que Maduro se declaró «no culpable» ante un juez de Nueva York de varios cargos, el principal por narcotráfico.
Maduro fue detenido junto a su esposa Cilia Flores el sábado durante un ataque estadounidense en Caracas y otras regiones del país. Flores también encara un juicio por los mismos cargos.
Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por la operación ordenada por Donald Trump que dejó decenas de muertos. Advirtió que «socavó un principio fundamental del derecho internacional».
«Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos», dijo al asumir Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro desde 2018 y primera en la línea de sucesión.
Como ocurrió el lunes, el chavismo convocó el martes a manifestaciones para exigir la liberación de Maduro, quien, vestido de presidiario, denunció ser un «prisionero de guerra».
«No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país», afirmó en la audiencia, antes de ser interrumpido por el juez.
Este martes, la Organización de Estados Americanos (OEA) celebra en Washington un Consejo Permanente extraordinario, donde volverán a verso las divisiones que genera Venezuela entre los gobiernos de derecha e izquierda de América Latina.
«Gobierno inestable»
Rodríguez visitó el mausoleo de Hugo Chávez, padre de la llamada Revolución Bolivariana, en las horas siguientes a su investidura.
Tiene el difícil reto de calmar cualquier disidencia dentro del chavismo y satisfacer las demandas de Trump, que ha dicho que tiene el control del país.
El presidente estadounidense ya le advirtió que si «no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro».
Figuras claves como los ministros del Interior y Defensa, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, permanecen en sus puestos.
«Delcy debería dormir con un ojo abierto ahora mismo», dijo a la AFP el exdiplomático estadounidense Brian Naranjo, quien fue el número dos de la embajada de su país en Venezuela entre 2014 y 2018 antes de ser expulsado por Maduro.
«Detrás de ella hay dos hombres que estarían más que felices de cortarle la garganta y tomar el control», añadió en relación a Cabello y Padrino.
La noche del lunes, se reportaron tiros cerca del palacio presidencial. Las autoridades aclararon que dispararon contra un dron que volaba sin autorización y que no hubo enfrentamientos, mientras crecían los rumores de sublevación.
El analista político Mariano de Alba estimó que el nuevo gobierno es «inestable», pero indicó «que a pesar de las diferencias internas, el chavismo tiene bien internalizado que solo en una aparente cohesión tiene posibilidad de perpetuarse en el poder».
«El objetivo principal es ganar tiempo para consolidar el reacomodo y aprovechar que las demandas y condiciones de Washington están centradas en el tema petrolero, lo que también llevará cierto tiempo concretar».
Rodríguez ya envió una primera carta a Trump en la que aboga por una relación equilibrada y de respeto.
Rescatistas de Indonesia encuentran cuerpo de otro turista español y barco que naufragó
Siete de las personas que viajaron a bordo del barco cuando naufragó en el este de Indonesia el 26 de diciembre fueron rescatadas con vida. Otros cuatro, un español y tres de sus hijos, fueron declarados desaparecidos.
El equipo de rescate recuperó el domingo los cuerpos del hombre, Fernando Martín Carreras, un entrenador de fútbol de 44 años, y de su hija.
Fathur Rahman, jefe de la agencia local de búsqueda y rescate, dijo que el barco fue encontrado el martes a unos 14 kilómetros del lugar del naufragio, en el estrecho de la isla de Padar, cerca del popular destino turístico de Labuan Bajo.
«La tercera víctima fue recuperada después de que un pescador nos informara de que había descubierto un cadáver y el casco del barco», declaró en una rueda de prensa. El cuerpo fue trasladado al hospital para su identificación, añadió.
La esposa de Carreras y una de sus hijas se encuentran entre las personas que fueron rescatadas con vida cuando el barco se hundió.
La búsqueda de la última víctima desaparecida, un niño de la misma familia, comenzará el miércoles, informó el responsable del rescate.
Los accidentes marítimos son frecuentes en Indonesia, un archipiélago del sudeste asiático formado por unas 17.000 islas, a menudo debido a la laxitud de las normas de seguridad o al mal tiempo.
Líder opositora María Corina Machado promete regresar a Venezuela «lo antes posible»
La líder opositora venezolana y nobel de la Paz María Corina Machado prometió el lunes en un diálogo con la cadena estadounidense Fox News regresar a su país «lo antes posible», y arremetió contra la presidenta interina Delcy Rodríguez.
Esta es la primera entrevista que concede Machado a un medio de comunicación desde que militares estadounidenses capturaron y sacaron por la fuerza de Caracas al mandatario Nicolás Maduro la madrugada del sábado en un audaz operativo con bombardeos en la capital venezolana.
«Estoy planeando regresar a Venezuela lo antes posible», aseguró Machado, aún cuando el presidente Donald Trump pareció haberla apartado del proceso para una transición de gobierno en declaraciones posteriores al ataque.
Machado denunció que Rodríguez, quien juramentó el lunes como presidenta interina en lugar del depuesto Maduro, «es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico» en Venezuela.
Rodríguez, quien ha manifestado su disposición a cooperar con Washington, era la vicepresidenta del líder izquierdista, quien está siendo juzgado en Nueva York por cargos relacionados al narcotráfico.
La opositora agregó que Rodríguez es «rechazada» por el pueblo venezolano, y que los votantes están del lado de la oposición.
«En unas elecciones libres y justas, ganaremos con más del 90% de los votos, no tengo ninguna duda», agregó.
Machado también afirmó que «una Venezuela libre» se convertirá en el «centro energético» de América, y prometió «desmantelar todas las estructuras criminales» que han perjudicado a los venezolanos.
Trump pareció dejar a un lado a Machado en el proceso de transición, al considerar que no tiene el «respeto» necesario para conducir el país.
Luego de la captura de Maduro, Trump dijo estar dispuesto a trabajar con Rodríguez siempre y cuando se cumplan los objetivos de Washington.
En particular, el republicano quiere reabrir Venezuela a las compañías petroleras estadounidenses para que exploten sus reservas de crudo, las mayores del mundo.
El lunes, Machado ofreció entregarle a Trump su Nobel, un premio que el presidente estadounidense había declarado públicamente que ambicionaba.
«El pueblo de Venezuela, porque este es un premio del pueblo de Venezuela, desea ciertamente entregárselo a él y compartirlo con él. Lo que hizo, lo he dicho, es histórico. Es un paso enorme hacia la transición a la democracia», declaró Machado a Fox News.
Sin embargo, la dirigente opositora comentó que no ha conversado con Trump desde el 10 de octubre.
Fuertes lluvias dejan al menos 16 muertos en Indonesia
La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres informó en un comunicado que las lluvias sacaron de su cauce el lunes a un río en la isla indonesia de Siau. La crecida, añadió, inundó cuatro localidades y dejó 16 muertos.
Otras tres personas permanecen desaparecidas y los equipos de rescate las están buscando, detalló el portavoz de la agencia, Abdul Muhari.
«La riada fue provocada por lluvias de gran intensidad que cayeron sobre la zona desde la madrugada, causando un aumento súbito del caudal del río», afirmó Abdul.
El portavoz agregó que 22 personas resultaron heridas y casi 700 se vieron desplazadas.
Imágenes compartidas por la agencia de búsqueda y rescate mostraron grandes rocas y árboles arrastrados por la crecida.
La inundación cortó el acceso a algunas carreteras y dañó decenas de viviendas, así como edificios públicos e infraestructuras, según el portavoz.
Las inundaciones son comunes en Indonesia durante la temporada de lluvias, entre octubre y marzo.