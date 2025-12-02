Principal
PNC saca de circulación a tres conductores peligrosos
En las últimas horas, las autoridades de la Policía Nacional Civil sacaron de circulación a tres conductores que fueron sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol.
El primero de los detenidos fue en el distrito de Morazán Sur, donde sorprendieron a Noé Aparicio Amaya Martínez de 43 años, a quién le realizaron la prueba de alcohotest y salió positiva con 252° de alcohol en sangre aspirado.
El segundo conductor detenido fue en el barrio El Centro, distrito de Sociedad, Morazán Sur, y fue identificado como Santos Alexander Molina de 25 años, quién dio positivo con 76° de alcohol.
Mientras que, en Chalatenango Centro, la PNC capturó a Wilfredo Cortez Huezo de 22 años luego de chocar con un camión en el caserío Plan del Ojo de Agua, Dulce Nombre de María. El sujeto realizó un adelantamiento antirreglamentario y manejaba con 143° de alcohol.
Niño de 15 años hace una increíble travesía para narrar la final de la Copa Libertadores
Cliver Huamán, más conocido como Pol Deportes en redes sociales, se volvió viral luego de que transmitiera la final de la Copa Libertadores efectuada el sábado en Lima, desde lo alto de un cerro.
La historia de este joven que se ha replicado miles de veces en las redes cuenta como Huamán llegó a la capital peruana, tras viajar 18 horas desde su ciudad natal, Huampica.
Sus herramientas, un teléfono móvil, micrófono, trípode, un aro de luz y el apoyo de su hermano. De esta forma el jovencito de 15 años narró desde la cima del cerro colindante al estadio Monumental.
Como todo un profesional, el chico comentó cada jugada de la final del torneo más importante de la Conmebol y que finalmente ganó el Flamengo por 0-1 al Palmeiras.
Sujetos detenidos por comprar y vender teléfonos robados continuarán tras las rejas
Seis comerciantes detenidos en el centro de San Salvador por vender teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos robados y hurtados continuarán tras las rejas.
Todos fueron capturados mediante registros realizados por la Fiscalía General de la República junto a la Policía Nacional Civil en establecimientos instalados en los mercados Hula Hula, Sagrado Corazón y otros locales, ubicados cerca del parque Libertad, en el Centro Histórico de San Salvador.
El día de las detenciones la Fiscalía informó que a través de los registros, hallaron una gran cantidad de teléfonos celulares, tablets que fueron entregadas por el Ministerio de Educación para el uso de los estudiantes y otros artículos tecnológicos que no cuentan con ningún respaldo legal.
Como parte de los resultados en el centro de San Salvador, incautaron 499 teléfonos celulares, ocho tablets del Ministerio de Educación, tres IPads, 16 Tablets, seis laptops, una Computadora y 756 Piezas de teléfono.
Auxilian a motociclista que se accidentó en carretera a Sensuntepeque
Esta mañana, un motociclista resultó gravemente lesionado tras verde involucrado en un accidente de tránsito en carretera a Sensuntepeque, Cabañas.
De acuerdo con reportes, el percance vial se registró en la jurisdicción del caserío Cerro de Ávila, San Isidro.
Un equipo de socorristas de Comandos de Salvamento acudió a la escena, para brindarle atenciones prehospitalarias a la víctima.
En cuanto a las causas del siniestro no se han establecido, debido a que las autoridades investigan la escena.