Peatón fallece tras ser atropellado a unos metros de pasarela en El Salitre, Nejapa
Un peatón perdió la vida en el sector conocido como El Salitre, en el distrito de Nejapa, en la carretera Panamericana Oeste.
Debido a la violencia del impacto, la cabeza se desprendió del cuerpo de la víctima, informaron portavoces de cuerpos de socorro.
El cuerpo de la víctima fatal de este siniestro vial quedó tendido sobre el asfalto a unos metros de una pasarela.
Será la investigación policial la que ayude a dar con el paradero del responsable de este lamentable hecho que llena de luto a una familia salvadoreña.
Atropellan a joven en el distrito de Izalco esta madrugada
Un joven de 20 años fue atropellado esta madrugada en el distrito de Izalco, departamento de Sonsonate.
La víctima se encontraba a un lado de la calle, en el cantón La Joya, caserío Nueva Esperanza, distrito de Izalco, cuando un vehículo lo atropelló.
Socorristas de Comandos de Salvamento precisaron que el joven atropellado tenía un golpe severo en la cabeza, heridas abiertas y posible fractura en la pierna derecha.
El atropellado fue estabilizado en la escena y posteriormente los socorristas lo trasladaron a un centro asistencial.
Alianza anuncia el fichaje de Harold Osorio
Alianza anunció este miércoles el fichaje del jugador Harold Osorio, quien proviene del Chicago Fire ll de la MLS.
El volante retorna al conjunto paquidermo que fue su casa en el inicio de su carrera profesional.
El jugador firmó por un año y la noticia se dijo en redes sociales.
Harold de 22 años y mediocentro de 1.79 metros de estatura fue reservista de Alianza, incluso tuvo algunos minutos con La Selecta. En el 2022 tuvo un gran salto cuando se fue al Chicago Fire.
Hombre sufre graves quemaduras en la mano tras explosión de un cohete de vara
La celebración de la Nochebuena se convirtió en tragedia después que un cohete de vara explotó en la mano de un hombre en el distrito de Berlín, Usulután.
Voceros de Comandos de Salvamento filial Berlín atendieron a la víctima, quien presentaba quemaduras graves en la palma de la mano.
La víctima se encontraba manipulando productos pirotécnicos cuando sufrió la quemadura por la explosión de un cohete de vara.
Las autoridades han insistido en que la población debe evitar manipular pirotécnicos en estado de ebriedad y siempre supervisar a sus hijos cuando quemen pólvora.