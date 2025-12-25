Peatón fallece tras ser atropellado a unos metros de pasarela en El Salitre, Nejapa

Un peatón perdió la vida en el sector conocido como El Salitre, en el distrito de Nejapa, en la carretera Panamericana Oeste.

Debido a la violencia del impacto, la cabeza se desprendió del cuerpo de la víctima, informaron portavoces de cuerpos de socorro.

El cuerpo de la víctima fatal de este siniestro vial quedó tendido sobre el asfalto a unos metros de una pasarela.

Será la investigación policial la que ayude a dar con el paradero del responsable de este lamentable hecho que llena de luto a una familia salvadoreña.

