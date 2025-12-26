Jetset
Muere a los 60 años el actor de “Friends” Pat Finn
El elenco de “Friends” vuelve a enfrentar una pérdida. A poco más de un año del fallecimiento de Matthew Perry, se confirmó la muerte del comediante y actor Pat Finn, quien participó en la icónica serie. Tenía 60 años.
La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, en el que se informó que el actor falleció el pasado 22 de diciembre en su hogar, rodeado de sus seres queridos: su esposa Donna, sus hijos y sus mascotas.
Además de su participación en “Friends”, Pat Finn tuvo apariciones en series como “Seinfeld” y “The Middle”, además de otros títulos como “Murphy Brown”, “3rd Rock from the Sun”, “Ed” y “My Boys”.
Pat Finn fue diagnosticado con cáncer de vejiga en 2022. Aunque en un inicio el tratamiento le permitió retomar su vida cotidiana, la enfermedad reapareció de manera agresiva tiempo después.
Jetset
Tylor Chase, actor en situación de calle de ‘El Manuel de Ned’ destroza hotel tras recibir ayuda
Durante la temporada navideña, Daniel Curtis Lee, recordado por interpretar a Cookie en ‘El Manual de Supervivencia Escolar de Ned’, conmovió a sus seguidores al revelar que intentó brindar apoyo a su excoestrella, Tylor Chase, quien atraviesa una crisis de salud mental y se encontraba sin hogar. Sin embargo, la situación se complicó cuando el actor provocó daños en la habitación, dejando el lugar en condiciones desastrosas.
A través de un video publicado en TikTok, Curtis Lee explicó que ofreció pagar un alojamiento temporal para Chase en un motel de Riverside, California, no obstante, recibió una llamada del hotel informado de los destrozos. “Esa noche recibí una llamada del hotel, enfadados. La puerta estaba abierta. ¿Por qué está el microondas en la bañera? El refrigerador estaba tirado en el suelo. Estoy devastado”, relató Curtis Lee.
“Es temporada navideña, llueve y solo quería que tuviera al menos un alojamiento básico. Este era el único que estaba abierto”, explicó Curtis Lee, quien mantiene la esperanza de que su excolega acepte ayuda profesional y logre iniciar un proceso de rehabilitación integral.
Pese al incidente, el intérprete no perdió la esperanza y continuó apoyando a su antiguo compañero. En sus propias palabras, “creo que es hora de solicitar la ayuda del 51 al 50, pero también necesito la opinión de todos ustedes”. Con esto, se refirió a la sección del código de salud mental de California que permite intervenir en casos donde una persona representa un riesgo para sí misma o para otros.
Curtis Lee ha documentado en redes su esfuerzo por ayudar a Chase, desde ofrecerle comida caliente y ropa limpia, hasta pasar tiempo con él para acompañarlo emocionalmente. “Yo creo en ti y vamos a ganar, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante y continuar trabajando”, expresó en otro clip.
Expertos han señalado que, en California, las leyes limitan la intervención médica forzada en adultos con trastornos mentales a menos que representen un peligro inmediato, lo que complica garantizar su tratamiento.
Jetset
Enrique Iglesias y Anna Kournikova le dan la bienvenida a su cuarto hijo
El cantante Enrique Iglesias, de 50 años, y la extenista Anna Kournikova, de 44, se llenaron de felicidad y dieron la bienvenida a su cuarto hijo.
La pareja anunció la llegada del recién nacido con una emotiva imagen compartida en sus redes sociales, acompañada por el texto: “My Sunshine”.
El nacimiento del cuarto hijo de Enrique Iglesias llega en la mejor época del año, donde es tiempo para compartir y vivir en paz.
Ambos padres han sido felicitados por sus amistades y artistas que conocen la trayectoria de la pareja, dándoles los mejores deseos por su nuevo bebé.
Jetset
Brad Pitt gana un paso clave en su batalla legal contra Angelina Jolie
Brad Pitt consiguió un avance significativo en la batalla legal que mantiene con su ex esposa, Angelina Jolie, relacionada con la propiedad del viñedo francés Château Miraval, adquirido por la pareja en 2008 y convertido en un negocio familiar icónico.
Un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles falló recientemente a favor de Pitt al ordenar que Jolie entregue comunicaciones privadas, incluyendo correos electrónicos y mensajes de texto, que habían sido anteriormente retenidos o redactados por razones de privilegio legal.
Brad Pitt consiguió un fallo judicial a su favor en la disputa por Château Miraval, el viñedo francés que compartió con Angelina Jolie. La decisión ordena a Angelina Jolie entregar comunicaciones privadas que podrían ser clave para definir el futuro de la propiedad.
Brad Pitt consiguió un avance significativo en la batalla legal que mantiene con su ex esposa, Angelina Jolie, relacionada con la propiedad del viñedo francés Château Miraval, adquirido por la pareja en 2008 y convertido en un negocio familiar icónico.
Un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles falló recientemente a favor de Pitt al ordenar que Jolie entregue comunicaciones privadas, incluyendo correos electrónicos y mensajes de texto, que habían sido anteriormente retenidos o redactados por razones de privilegio legal.
Brad Pitt gana un paso clave en su batalla legal contra Angelina Jolie por el viñedo
Brad Pitt consiguió un fallo judicial a su favor en la disputa por Château Miraval, el viñedo francés que compartió con Angelina Jolie. La decisión ordena a Angelina Jolie entregar comunicaciones privadas que podrían ser clave para definir el futuro de la propiedad.
La decisión judicial, emitida el 17 de diciembre y que obliga a Jolie a proporcionar estos documentos en un plazo de 45 días, representa un paso importante para el equipo legal de Pitt, que sostiene que estas comunicaciones podrían demostrar que Jolie actuó de manera unilateral en la venta de su participación en el viñedo sin cumplir con los supuestos acuerdos previos entre ambos.
La disputa se remonta a la venta en 2021 de la participación de Jolie en Château Miraval al grupo Tenute del Mondo, filial de Stoli Group, una operación que Pitt calificó de incumplimiento de un acuerdo para no vender sin consentimiento mutuo.
Él presentó la demanda en 2022, buscando la anulación de la venta y una compensación económica por daños derivados de esa transacción.
Por su parte, Angelina Jolie ha defendido que muchos de los mensajes y correos solicitados están protegidos por el privilegio abogado?cliente y ha rechazado la entrega de comunicaciones que involucren temas sensibles. Su equipo legal ha manifestado disenso con el fallo y prepara recursos para apelar la decisión, argumentando que la entrega de estos documentos vulnera derechos de confidencialidad.
El viñedo Château Miraval, ubicado en el sur de Francia y escenario de la boda de la pareja en 2014, ha sido el epicentro de una de las batallas legales más largas y complejas tras el fin de la relación entre Pitt y Jolie, cuyo divorcio se concretó formalmente en diciembre de 2024 después de años de litigios.
Con este nuevo fallo, el caso entra en una fase crucial en la que las comunicaciones privadas podrían influir en la interpretación de los acuerdos originales entre las partes, y potenciar futuras acciones legales en torno a compensaciones y la gestión de los bienes compartidos.