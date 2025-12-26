Muere a los 60 años el actor de “Friends” Pat Finn

Brad Pitt consiguió un avance significativo en la batalla legal que mantiene con su ex esposa, Angelina Jolie, relacionada con la propiedad del viñedo francés Château Miraval, adquirido por la pareja en 2008 y convertido en un negocio familiar icónico.

Brad Pitt consiguió un fallo judicial a su favor en la disputa por Château Miraval, el viñedo francés que compartió con Angelina Jolie. La decisión ordena a Angelina Jolie entregar comunicaciones privadas que podrían ser clave para definir el futuro de la propiedad.

Brad Pitt gana un paso clave en su batalla legal contra Angelina Jolie por el viñedo

La decisión judicial, emitida el 17 de diciembre y que obliga a Jolie a proporcionar estos documentos en un plazo de 45 días, representa un paso importante para el equipo legal de Pitt, que sostiene que estas comunicaciones podrían demostrar que Jolie actuó de manera unilateral en la venta de su participación en el viñedo sin cumplir con los supuestos acuerdos previos entre ambos.

La disputa se remonta a la venta en 2021 de la participación de Jolie en Château Miraval al grupo Tenute del Mondo, filial de Stoli Group, una operación que Pitt calificó de incumplimiento de un acuerdo para no vender sin consentimiento mutuo.

Él presentó la demanda en 2022, buscando la anulación de la venta y una compensación económica por daños derivados de esa transacción.

Por su parte, Angelina Jolie ha defendido que muchos de los mensajes y correos solicitados están protegidos por el privilegio abogado?cliente y ha rechazado la entrega de comunicaciones que involucren temas sensibles. Su equipo legal ha manifestado disenso con el fallo y prepara recursos para apelar la decisión, argumentando que la entrega de estos documentos vulnera derechos de confidencialidad.

El viñedo Château Miraval, ubicado en el sur de Francia y escenario de la boda de la pareja en 2014, ha sido el epicentro de una de las batallas legales más largas y complejas tras el fin de la relación entre Pitt y Jolie, cuyo divorcio se concretó formalmente en diciembre de 2024 después de años de litigios.

Con este nuevo fallo, el caso entra en una fase crucial en la que las comunicaciones privadas podrían influir en la interpretación de los acuerdos originales entre las partes, y potenciar futuras acciones legales en torno a compensaciones y la gestión de los bienes compartidos.

