Principal
Motociclista fallece al chocar contra la parte trasera de un camión en carretera a Quezaltepeque
Los equipos de Comandos de Salvamento atendieron un grave accidente de tránsito registrado sobre la carretera que de Quezaltepeque conduce al redondel Claudia Lars, a la altura de la residencial Villa Tzu-chi.
Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que un hombre había perdido la vida tras impactar contra la parte trasera de un camión. La víctima ya no presentaba signos vitales al momento de ser evaluada.
Las autoridades correspondientes realizaron el debido procedimiento legal en la escena, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del fatal percance.
Principal
Abuelita fallece tras ser mordida por una serpiente “Barba Amarilla” en Santa Ana
Una adulta mayor falleció tras ser mordida por una serpiente conocida como “Barba Amarilla” o “Terciopelo”, en el departamento de Santa Ana.
Agentes de la Sección Táctica Operativa (STO) de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron a auxiliar a la adulta mayor en su vivienda ubicada en la colonia El Milagro, cantón Montebello, municipio de Santa Ana Este.
La victoria, identificada como Santos Mendoza, fue trasladada por los agentes de la STO hacia FOSALUD de Coatepeque, pero falleció debido a lo letal del veneno.
El veneno de las serpientes Terciopelo o Barba Amarilla es hemorrágico, mionecrótico y proteolítico, es decir, destruye células, vasos sanguíneos y tejido muscular.
Principal
Coaster se estrella contra una rastra y deja varios pasajeros lesionados
Un microbús del sistema de transporte público impactó contra una rastra en la carretera a Nejapa, a la altura de calle El Ángel.
Preliminarmente se informa sobre varias personas lesionadas incluyendo al conductor de la coaster que permanece atrapado.
Socorristas de diferentes instituciones trabajan en la escena para liberar al motorista y asistir a los pasajeros heridos.
La excesiva velocidad podría ser una de las causas del grave accidente, información es en desarrollo.
Principal
Sismo sacude parte de El Salvador esta mañana de sábado
Expertos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informaron sobre un sismo sensible para la población.
De acuerdo con el reporte de elementos del MARN, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.3 grados en la escala de Richter.
Según autoridades de Medio Ambiente, el epicentro del temblor fue en el distrito de Chirilagua, San Miguel Centro.