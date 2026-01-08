Principal
Los Tamagotchi cumplen 30 años y siguen causando furor
Su fabricante, Bandai Namco, asegura haber vendido más de 100 millones de Tamagotchis en todo el mundo desde su debut en 1996, y para celebrar su trigésimo aniversario, la compañía inaugura este miércoles en Tokio una exhibición que recuerda la evolución del juguete: desde aquel personaje pixelado en una pantalla en blanco y negro hasta los modelos actuales, con pantallas a color y conexión wifi.
Los Tamagotchi – cuyo nombre es un acrónimo de las palabras japonesas para «huevo» y «reloj»- se han convertido en un popular accesorio de moda entre los jóvenes en años recientes, según Bandai, y sus ventas -sin incluir su línea de videojuegos- se han multiplicado por siete en cinco años desde 2019, asegura la empresa.
Rafaela Miranda Freire, una turista brasileña de 15 años que visita el distrito comercial de Harajuku en Tokio con su madre, dijo a la AFP que no tenía un Tamagotchi pero que le gustaba la idea. «Es muy nostálgico y lindo. Como una estética linda de los 2000», dijo.
Las mascotas digitales, que requieren atención cuando tienen hambre, están enfermas o han defecado en el suelo virtual, crecen a medida que los usuarios las cuidan, pero pueden morir si se las descuidan.
Freire admitió que a algunas personas de su edad el juguete «simplemente no les gusta o les parece infantil», pero que puede ser una alternativa saludable a las redes sociales de hoy.
«Está bien. Simplemente deja el teléfono y aprecias las pequeñas cosas de la vida», manifestó Freire.
El año pasado, el minorista británico Hamleys incluyó al Tamagotchi en su lista de los 100 mejores juguetes de todos los tiempos, junto a juguetes como Lego y el cubo de Rubik.
A la exposición de Tamagotchi en Tokio se entra a través de un gran huevo blanco y se pasa varias instalaciones en donde los visitantes pueden tomarse fotos.
Luego se pasa a una sala sobre la historia del juguete, donde se puede jugar con algunos de los modelos de Tamagotchi lanzados a lo largo de tres décadas.
La mayoría de los Tamagotchi -casi la mitad- se han vendido en Japón, un 33 % en las Américas y apenas un 2 % en los países de Asia y el Pacífico, según Bandai Namco.
Yumeho Akita, una mujer de 25 años que también se pasea por Harajuku, dijo que tenía buenos recuerdos de haber criado a su Tamagotchi durante varios meses cuando era niña.
«Realmente quería uno y finalmente conseguí uno, así que lo quise y lo cuidé con mucho esmero», recordó.
Algunos padres, por su parte, dicen que quieren que sus hijos vivan la misma experiencia.
Justin Piasecki, un guionista estadounidense que está de vacaciones en Japón, dijo que recientemente había comprado Tamagotchis para Navidad para sus dos hijas, de cuatro y seis años de edad.
«Básicamente ya tienen un título en informática en Tamagotchi a estas alturas», bromeó el hombre de 41 años. «Pensé que tendría que enseñarles cómo hacerlo, pero ahora ellas me están enseñando a mí».
Real Madrid gana y jugará contra Barcelona la final de la Supercopa de España
Sin su estrella Kylian Mbappé, lesionado de la rodilla izquierda, el Real Madrid disputará el domingo la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en Yedá, Arabia Saudita, tras ganar este jueves por 2-1 al Atlético.
El uruguayo Federico Valverde (2’) adelantó al equipo blanco al inicio del choque, y el brasileño Rodrygo (55’) amplió la diferencia, que luego contrarrestó el noruego Alexander Sorloth (58’). Pese a la insistencia de los colchoneros, que se impusieron a sus rivales en LaLiga por 5-2, la victoria acabó cayendo a favor de los merengues.
El Clásico se reeditará después de que el año pasado se lo llevara el Barça, también en Arabia Saudita, un país que desembolsa cada temporada varias decenas de millones de euros para acoger la competición. El enfrentamiento comenzó de manera trepidante. Valverde abrió el marcador con un latigazo de falta directa que entró por la escuadra, sin que el arquero esloveno Jan Oblak pudiera evitarlo.
Tras el revés tempranero, el conjunto colchonero reaccionó y empezó a presionar más arriba, lo que provocó pérdidas de los blancos en la salida que el Atleti no supo capitalizar.
Los pupilos de Diego Simeone insistieron en ataque, pero fueron los de Xabi Alonso quienes estuvieron cerca de anotar el segundo hacia la media hora de encuentro. Tras una pausa de hidratación el guion cambió y los colchoneros casi consiguen empatar con dos testarazos de Sorloth. Vinícius y Simeone, amonestados
En la segunda parte, Valverde le filtró una pelota a Rodrygo, quien con un control excepcional ganó la posición para luego definir solo frente a Oblak y sellar el segundo tanto merengue. Pero la tranquilidad madridista duró poco tiempo. En una jugada colectiva por la banda, Giuliano Simeone centró la pelota al segundo palo, donde Sorloth logró ganarle el duelo aéreo a Raúl Asencio para anotar de cabeza y recortar la distancia.
A la desesperada, el “Cholo” Simeone introdujo al francés Antoine Griezmann y al estadounidense Johnny Cardoso. Por el Real Madrid, Vinícius Junior salió del campo y durante el camino al banquillo, el atacante brasileño y Diego Simeone tuvieron un cruce de palabras que terminó en amonestación para ambos. El Atleti tuvo tres oportunidades para empatar antes del final, con dos disparos de Marcos Llorente y uno de “La araña” Álvarez que no encontraron portería. “Era buen día para volver a marcar gol.
Hay que ser autocrítico. Jugaron mejor que nosotros. Somos un gran equipo, pero hay que saber sufrir y estar juntos”, declaró Valverde a Movistar+. “Uno siempre quiere empezar ganando. Nos relajamos un poco con el gol del inicio. Nos costó hacer nuestro juego”, añadió el mediocampista uruguayo. En el lado colchonero, Koke Resurrección confesó sentirse mal por la derrota: “Teníamos ilusión en el torneo. Comenzamos cuesta arriba, lo hemos intentado. Tuvimos ocasiones, pero no entró la pelota”.
Destacan implementación de IA en salud
Nelson Flores, especialista en administración pública, consideró que la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) en los servicios de salud ha permitido reducir procesos administrativos y la carga laboral a médicos en consulta externa.
«La Inteligencia Artificial en los sistemas de salud, de alguna u otra forma vienea descargar procedimientos. En los hospitales, la administración pública estaba tan llena de burocracia, donde muchas veces por cinco personas tenía que pasar documentación para que usted la recibiera, y talvez solo una era necesaria», dijo.
Destacó que la aplicación DoctorSV ha descongestionado la consulta externa en los hospitales.
«La plataforma Doctor SV vino a reducir las exigencias y las demandas, especialmente en la parte que le llamamos nosotros “de consulta externa” donde se aglomeraba la gente, donde no se abastecía. Los médicos tenían que hacer jornadas exageradamente largas atendiendo a veces hasta 300 personas en un solo día», señaló.
Ultramaratonistas correrán más de 160 kilómetros en las montañas de Chalatenango
Este 6, 7 y 8 de febrero, atletas nacionales y extranjeros correrán hasta 160 kilómetros en las montañas de los distritos de La Palma, San Ignacio, Cítala y San Fernando, Chalatenango, El Salvador, como parte de la Ultra Maratón El Salvador (ULTRAES), organizada por Corriendo por la Vida.
La séptima edición de la carrera tendrá distancias de 2K, 5K, 12K, 25K, Ultra Distancias 50K, 80K, 105K y 100 Millas, en donde los participantes recorrerán diferentes tipos de terrenos, con climas variables, zonas donde la naturaleza ofrece toda su belleza, por lo que es obligación del atleta cuidarla y respetarla.
La competencia, en la que corren hasta 100 millas, la hace única a escala centroamericana, debido a que ningún otro país en la región tiene esa larga distancia. Además, brinda puntos ITRA y puntos para la UTMB.
En el caso de los puntos ITRA son una manera de clasificar las carreras con base a una serie de criterios objetivos, como su desnivel, el número de vueltas a un circuito, o lógicamente, su distancia, que intentan valorar la dificultad de esta.
«La Ultra Maratón El Salvador es la carrera de montaña más completa y de proyección internacional del país. Nació en 2018 como una opción para correr largas distancias, teniendo como epicentros los municipios de La Palma y San Ignacio», detalla el organizador, Elizar Rivas.
A lo largo de su historia, UltraEs ha tenido participación de los mejores corredores nacionales de Centroamérica, así como de atletas de diversas partes del mundo, incluyendo Europa, Asia y América del Norte, quienes en 2026 vienen a cumplir sus metas en este desafío.
Rivas indica que la competencia se realiza en dos de las cumbres más altas de El Salvador: el Cerro Miramundo y el Pital, que con 2,730 metros sobre el nivel del mar es la cumbre más elevada del país. Además, los participantes pasan por lugares icónicos como la Peña de Cayaguanca, la famosa Piedra Rajada y el mítico Cerro de Chuntrum.
Los interesados pueden visitar https://ultramaratonelsalvador.com.sv/ para mayores detalles de las inscripciones y sus respectivos precios.
Mejoras en seguridad han impulsado el evento
Rivas menciona que la situación de inseguridad por la que atravesó el salvador en años anteriores complicaba la participación de los atletas, tanto nacionales como extranjeros, sin embargo, eso cambió con la puesta en marcha de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele.
«Hoy más que nunca es mucho más seguro, entonces todo eso ha ayudado. El tema de seguridad y otras políticas creo que han ayudado a que el país sea más atractivo, eso también nos beneficia a todos los rubros que tienen que ver con turismo y el “trailrrunning”. La organización de eventos está muy ligadas al tema turismo y eso creo que es un gran beneficio para nosotros como país», enfatizó.